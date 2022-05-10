https://uz.sputniknews.ru/20220510/baysunskuyu-vesnu-posetil-russkiy-folklornyy-ansambl-iz-surxandari---video-24461058.html
Байсунскую весну посетил русский фольклорный ансамбль из Сурхандарьи - видео
Байсунскую весну посетил русский фольклорный ансамбль из Сурхандарьи - видео
На международном фестивале Байсунская весна выступил фольклорный ансамбль из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра Узбекистана.
2022-05-10T16:31+0500
2022-05-10T16:31+0500
2022-05-10T16:31+0500
культура
сурхандарьинская область
русский культурный центр
ансамбль
фестиваль "байсунская весна"
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Коллектив фольклорного ансамбля из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра выступили на Байсунской весне. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала председатель ансамбля Нина Федорова.На праздничном концерте ансамбль представляли артисты коллектива - школьники из Термеза. Солистка коллектива Богдана Базарова исполнила на фестивале песню на узбекском языке.Известно, что Русскому культурному центру Сурхандарьи 25 лет. Центр ведет работу по укреплению дружбы и сотрудничества в регионе. Регулярно организация проводит различные культурные и исторические мероприятия: встречи участников ВОВ, Пушкинская неделя и многие другие.В Культурном центре также создан Музей боевой Славы, история которого насчитывает более 40 лет. Расположен он в Доме Дружбы. Каждые выходные центр проводит экскурсии для школьников и студентов. Экспозиция Музея подробно рассказывает о Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.
сурхандарьинская область
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сурхандарьинская область, русский культурный центр, ансамбль, фестиваль "байсунская весна", узбекистан
Байсунскую весну посетил русский фольклорный ансамбль из Сурхандарьи - видео
На международном фестивале Байсунская весна выступил фольклорный ансамбль из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Коллектив фольклорного ансамбля из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра выступили на Байсунской весне. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала председатель ансамбля Нина Федорова.
На праздничном концерте ансамбль представляли артисты коллектива - школьники из Термеза. Солистка коллектива Богдана Базарова исполнила на фестивале песню на узбекском языке.
"Мы любим Узбекистан, фольклорную музыку. Наша молодежь с большим уважением относится как к узбекским народным танцам, так и к русским", — поделилась Федорова впечатлениями от участия в фестивале.
Известно, что Русскому культурному центру Сурхандарьи 25 лет. Центр ведет работу по укреплению дружбы и сотрудничества в регионе. Регулярно организация проводит различные культурные и исторические мероприятия: встречи участников ВОВ, Пушкинская неделя и многие другие.
В Культурном центре также создан Музей боевой Славы, история которого насчитывает более 40 лет. Расположен он в Доме Дружбы. Каждые выходные центр проводит экскурсии для школьников и студентов. Экспозиция Музея подробно рассказывает о Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.