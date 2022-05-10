https://uz.sputniknews.ru/20220510/baysunskuyu-vesnu-posetil-russkiy-folklornyy-ansambl-iz-surxandari---video-24461058.html

Байсунскую весну посетил русский фольклорный ансамбль из Сурхандарьи - видео

Байсунскую весну посетил русский фольклорный ансамбль из Сурхандарьи - видео

На международном фестивале Байсунская весна выступил фольклорный ансамбль из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра Узбекистана.

2022-05-10T16:31+0500

2022-05-10T16:31+0500

2022-05-10T16:31+0500

культура

сурхандарьинская область

русский культурный центр

ансамбль

фестиваль "байсунская весна"

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0a/24461026_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_9622d94a7603045c0b7abc4c1c62e9b0.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Коллектив фольклорного ансамбля из Сурхандарьинского подразделения Русского культурного центра выступили на Байсунской весне. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала председатель ансамбля Нина Федорова.На праздничном концерте ансамбль представляли артисты коллектива - школьники из Термеза. Солистка коллектива Богдана Базарова исполнила на фестивале песню на узбекском языке.Известно, что Русскому культурному центру Сурхандарьи 25 лет. Центр ведет работу по укреплению дружбы и сотрудничества в регионе. Регулярно организация проводит различные культурные и исторические мероприятия: встречи участников ВОВ, Пушкинская неделя и многие другие.В Культурном центре также создан Музей боевой Славы, история которого насчитывает более 40 лет. Расположен он в Доме Дружбы. Каждые выходные центр проводит экскурсии для школьников и студентов. Экспозиция Музея подробно рассказывает о Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сурхандарьинская область, русский культурный центр, ансамбль, фестиваль "байсунская весна", узбекистан