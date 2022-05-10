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Дачный сезон: противопоказания при варикозе
Дачный сезон: противопоказания при варикозе
Почему страдающим варикозом дачникам не следует увлекаться работой в саду или огороде, объяснили ведущие флебологи.
2022-05-10T23:00+0500
2022-05-10T23:00+0500
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Начало дачного сезона для людей с варикозом чревато серьезным ухудшением состояния здоровья. Для того, чтобы избежать осложнений после работ на приусадебном участке, важно придерживаться ряда рекомендаций, сообщил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Армен Авакян.По его словам, данное заболевание чревато развитием тромбоза и появлением трофических венозных язв.Как заключил специалист, всего на планете варикозным расширением вен страдают более 70 процентов людей. При таком заболевании работы в саду, огороде, на даче, как правило, противопоказаны.
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сады, здоровье, врач, эксперт

Дачный сезон: противопоказания при варикозе

23:00 10.05.2022
© Depositphotos / Piolka Женщина идёт на носочках
Женщина идёт на носочках - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2022
© Depositphotos / Piolka
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Почему страдающим варикозом дачникам не следует увлекаться работой в саду или огороде, объяснили ведущие флебологи.
Начало дачного сезона для людей с варикозом чревато серьезным ухудшением состояния здоровья. Для того, чтобы избежать осложнений после работ на приусадебном участке, важно придерживаться ряда рекомендаций, сообщил в интервью радио Sputnik хирург-флеболог городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Армен Авакян.

"Работа на даче чаще всего связана с тем, что постоянно приходится приседать на корточки, а при варикозной болезни это не очень хорошо. Вследствие того, что человек приседает, увеличивается внутрибрюшное давление, это негативно сказывается на венах, на сосудах, давление в сосудах увеличивается, вены могут набухать, еще больше проявляться", - объяснил специалист.

"Если вы работаете 10-15 минут, особых рекомендаций нет. Если вам предстоит работать больше часа или даже двух, то лучше всего использовать компрессионные гольфы: они оказывают давление на мышечно-венозную помпу, улучшают отток венозной крови. Таким образом ноги не отекают, венозный клапан начинает работать лучше. Это профилактика отеков, тяжести в ногах, тромбов. Кроме того, нужно делать перерывы каждый час минут на 15. Во время отдыха нужно двигаться – при движении стимулируется отток венозной крови, это не дает ей застояться", - детализирует эксперт.
По его словам, данное заболевание чревато развитием тромбоза и появлением трофических венозных язв.
"Из-за варикоза повышается риск формирования тромбов. Если тромб по подкожной вене дойдет до паха, то может оторваться и улететь в глубокую вену, а оттуда попасть в сердце. Образуется тромбоэмболия легочной артерии, в этом случае выживают два из десяти пациентов. Трофические язвы появляются, когда человек на протяжении длительного времени страдает варикозной болезнью. Кровь, которая поступает к ногам, не обогащена кислородом, кожа ног на голени, на стопе начинает испытывать гипоксию, защитные свойства снижаются, появляется сухость, зуд, гиперпигментация кожи. Со временем это перерастает в открытые язвы, которые крайне тяжело залечиваются", - предупреждает эксперт.
Как заключил специалист, всего на планете варикозным расширением вен страдают более 70 процентов людей. При таком заболевании работы в саду, огороде, на даче, как правило, противопоказаны.
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