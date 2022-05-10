Дачный сезон: противопоказания при варикозе

"Если вы работаете 10-15 минут, особых рекомендаций нет. Если вам предстоит работать больше часа или даже двух, то лучше всего использовать компрессионные гольфы: они оказывают давление на мышечно-венозную помпу, улучшают отток венозной крови. Таким образом ноги не отекают, венозный клапан начинает работать лучше. Это профилактика отеков, тяжести в ногах, тромбов. Кроме того, нужно делать перерывы каждый час минут на 15. Во время отдыха нужно двигаться – при движении стимулируется отток венозной крови, это не дает ей застояться", - детализирует эксперт.