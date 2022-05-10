https://uz.sputniknews.ru/20220510/daily-express-amerikantsy-vysmeyali-antirossiyskie-sanktsii-ssha-24459895.html
Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции США
Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции США
Более половины опрошенных американцев заявили, что санкции США против России больше вредят самим Штатам.
2022-05-10T15:24+0500
2022-05-10T15:24+0500
2022-05-10T15:24+0500
в мире
сша
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Британское издание Daily Mail и Институт Демократии провели опрос жителей США и узнали их отношение к ситуации на Украине и антироссийским санкциям. Данные мониторинга исследователи назвали "шокирующими". Об этом сообщает Петербургский вестник со ссылкой на Daily Express.Согласно данным опроса, 42% респондентов назвали главной угрозой для США Китай, Иран выбрали 20% опрошенных, КНДР – 18% и только 16% назвали Россию.Как выяснилось, большинство американцев не считают Россию худшим из зол. Примечательно, что 53% граждан США заявили, что антироссийские санкции создают больше проблем самим Штатам. По мнению еще 52% опрошенных американцев, Джо Байден совершенно не справляется с решением кризиса на Украине, подчеркивает издание.
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, санкции
Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции США
Более половины опрошенных американцев заявили, что санкции США против России больше вредят самим Штатам.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik.
Британское издание Daily Mail и Институт Демократии провели опрос жителей США и узнали их отношение к ситуации на Украине и антироссийским санкциям. Данные мониторинга исследователи назвали "шокирующими". Об этом сообщает Петербургский вестник
со ссылкой на Daily Express.
Согласно данным опроса, 42% респондентов назвали главной угрозой для США Китай, Иран выбрали 20% опрошенных, КНДР – 18% и только 16% назвали Россию.
Как выяснилось, большинство американцев не считают Россию худшим из зол. Примечательно, что 53% граждан США заявили, что антироссийские санкции создают больше проблем самим Штатам.
По мнению еще 52% опрошенных американцев, Джо Байден совершенно не справляется с решением кризиса на Украине, подчеркивает издание.