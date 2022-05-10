https://uz.sputniknews.ru/20220510/daily-express-amerikantsy-vysmeyali-antirossiyskie-sanktsii-ssha-24459895.html

Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции США

Daily Express: американцы высмеяли антироссийские санкции США

Более половины опрошенных американцев заявили, что санкции США против России больше вредят самим Штатам.

2022-05-10T15:24+0500

2022-05-10T15:24+0500

2022-05-10T15:24+0500

в мире

сша

санкции

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Британское издание Daily Mail и Институт Демократии провели опрос жителей США и узнали их отношение к ситуации на Украине и антироссийским санкциям. Данные мониторинга исследователи назвали "шокирующими". Об этом сообщает Петербургский вестник со ссылкой на Daily Express.Согласно данным опроса, 42% респондентов назвали главной угрозой для США Китай, Иран выбрали 20% опрошенных, КНДР – 18% и только 16% назвали Россию.Как выяснилось, большинство американцев не считают Россию худшим из зол. Примечательно, что 53% граждан США заявили, что антироссийские санкции создают больше проблем самим Штатам. По мнению еще 52% опрошенных американцев, Джо Байден совершенно не справляется с решением кризиса на Украине, подчеркивает издание.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, санкции