https://uz.sputniknews.ru/20220510/pamyat-ob-uzbekistanskix-soldatax-uvekovechat-v-germanii-24460671.html

Память об узбекистанских солдатах увековечат в Германии

Память об узбекистанских солдатах увековечат в Германии

Дипломаты помогли установить имена 300 узбекистанцев, захороненных в Германии.

2022-05-10T15:56+0500

2022-05-10T15:56+0500

2022-05-10T15:56+0500

день победы

память

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Дипломаты Узбекистана помогли восстановить имена 300 узбекистанских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Они захоронены на военном кладбище "Штукенброк" в Германии.Посольство Узбекистана в Берлине совместно с немецкими учеными и исследователями ведет работу по поиску могил узбекистанцев, павших в борьбе с фашизмом в годы ВОВ.В результате совместных исследований в в немецких городах Саксенхаузен, Нудов, Людвигсхафен, Шенкенхорст, Тельтов, Вюнздорф, Гросс-берен, Метендорф и Штукенброк были изучены документы об уроженцах Узбекской ССР, направленных в военные лагеря с 1941 по 1945 годы, расположенные в этих регионах. Также удалось собрать ценную информацию об узбекистанских солдатах, захороненных на военном кладбище.Так, лагерь военнопленных “Шталаг 326” (Stalag 326 VI K Senne), построенный 23 апреля 1941 года в городе Штукенброк, был одним из 18 лагерей для военнопленных, созданных в годы Второй мировой в Германии.Дипломаты совместно с исследователями смогли установить, что среди 65 тыс. военнопленных, доставленных в этот лагерь в 1941-1945 годах, было 360 узбекских солдат. Известно, что 35 из них захоронены в общей могиле на военном кладбище "Штукенброк".В 2018-2019 годах по инициативе посольства Узбекистана после изучения материалов архива “Шталаг 326” стало известно, что на этом кладбище похоронены еще 20 выходцев из Узбекистана. В результате последних исследований восстановили большинство сохранившихся документов, которые содержат данные о 130 узбекских военнопленных, а также их фотографий. Например, удалось выяснить даты рождения и смерти многих солдат: Нурали Сафаров родился в 1912 году в Бухарской области, умер 5 марта 1943 года, Абдураҳмон Рузметов родился в 1918 году в Ташкентской области, умер 9 июля 1944 года, Муса Исаев родился в 1921 году в Самарканде, умер 2 июня 1943 года, Анорбой Мирзааҳмедов родился в 1915 году в Ташкенте, умер 25 июля 1944 года, Сафар Камолов родился в 1902 году в Бухаре, умер 13 января 1945 года.В 2020 году представители дипмиссии Узбекистана установили в Штукуенброке надгробный камень для увековечения всех захороненных там узбекистанских солдат.Сегодня архив “Шталаг 326” совместно с посольством Узбекистана в Германии продолжает работу по установлению сведений о более чем 230 солдат из Узбекской ССР.

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память, солдаты, узбекистан, германия, дипломаты, узбекистанцы