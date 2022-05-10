https://uz.sputniknews.ru/20220510/pojar-v-kostanae-unichtojil-11-domov-24461420.html

Пожар в Костанае уничтожил 11 домов

Пожар в Костанае уничтожил 11 домов

Причиной пожара в Казахстане называют камыш.

2022-05-10T17:35+0500

2022-05-10T17:35+0500

2022-05-10T17:35+0500

происшествия

пожар

казахстан

жилой дом

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ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Крупный пожар в Казахстане уничтожил более десяти частных домов и хозяйственных построек, а также четыре автомобиля, в том числе грузовик. Источником масштабного возгорания стали более 1,5 га камыша, огонь с которых перекинулся на жилую зону. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент по ЧС.По данным ведомства, общая площадь сгоревших жилых строений по улице Набережная в городе Костанай превысила 1 тыс. квадратных метров.Сильный ветер, задымление, а также расположенные поблизости жилые дома и надворные постройки мешали потушить огонь, однако пожарным удалось оперативно локализовать огонь в короткие сроки. Жертв и пострадавших нет, из домов эвакуировали 25 человек, из них пятеро детей, уточнили в департаменте. Погорельцев разместили в профилактории "Дружба", в дальнейшем им окажут помощь.Всего задействовали 14 единиц техники и 85 огнеборцев, причины пожара и ущерб все еще устанавливают.

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пожар, казахстан, жилой дом