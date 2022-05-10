https://uz.sputniknews.ru/20220510/portret-merilin-monro-prodali-na-torgax-za-195-mln-24457729.html

Портрет Мэрилин Монро продали на торгах за $195 млн

Портрет Мэрилин Монро продали на торгах за $195 млн

Портрет "Shot Sage Blue Marilyn" кисти Энди Уорхола ушел на аукционе Christie's за рекордные $195 млн.

2022-05-10T12:28+0500

2022-05-10T12:28+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мая - Sputnik. Портрет знаменитой актрисы Голливуда Мэрилин Монро возглавил рейтинг самых дорогих произведений американских художников, а также всех полотен XX века. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на аукционный дом.Речь идет о картине Shot Sage Blue Marilyn. Ее написал Энди Уорхол методом шелкографии в 1964-м, спустя два года после кончины голливудской дивы. Данный портрет считается одним из символов искусства США.Автор запечатлел Монро на ярко-бирюзовом фоне. Именно это изображение актрисы стало наиболее знаменитым и узнаваемым.Скандальную славу портрету принесло еще и событие 1964 года, когда художница Дороти Подбер расстреляла это полотно из пистолета. Подбер посетила студию Уорхола, поскольку, как понял художник, хотела сделать снимки его картин. Однако слова "сфотографировать" и "выстрелить" в английском языке одинаковы (to shot). Получив разрешение Уорхола, Дороти достала пистолет и выстрелила в портреты.По данным аукционного дома, из претендовавших на шедевр четверых покупателей владельцем портрета стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян. Несмотря на предварительную оценку экспертами портрета в $200 млн, он обошелся ему дешевле на 5 млн.Все полученные от сделки средства передадут детскому благотворительному фонду, отмечается в сообщении.

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доллары, аукцион