https://uz.sputniknews.ru/20220510/proxlada-i-dojdi-prognoz-pogody-na-nedelyu-24458194.html

Прохлада и дожди: прогноз погоды на неделю

Прохлада и дожди: прогноз погоды на неделю

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшую неделю.

2022-05-10T13:25+0500

2022-05-10T13:25+0500

2022-05-10T13:25+0500

общество

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прогноз погоды

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Всю следующую неделю в Узбекистане будет прохладная погода, временами с выпадением дождей. Об этом сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди местами будут сильные. Возможно усиление грозы и ветра до 15-20 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадки не ожидаются. Средняя температура не должна превысить 20-25 градусов тепла.Дождь ожидается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях в ночные и утренние часы, а в Ферганской долине — днем.В четверг в северных районах страны возможны кратковременный дождь и гроза. В пятницу местами в Узбекистане пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, местами с усилением ветра до 15-20 м/с.Всю неделю по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

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