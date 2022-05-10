https://uz.sputniknews.ru/20220510/turkish-airlines-zapustit-regulyarnyy-reys-iz-stambula-v-buxaru-24459503.html
Turkish Airlines запустит регулярный рейс из Стамбула в Бухару
Turkish Airlines запустит регулярный рейс из Стамбула в Бухару
Турецкая авиакомпания увеличивает количество рейсов в Узбекистан.
2022-05-10T14:26+0500
2022-05-10T14:26+0500
2022-05-10T14:26+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запустит новый регулярный рейс в Узбекистан, сообщил генеральный директор Билал Экши.Известно, что новым направлением станет Бухара — первые полеты начнут осуществлять с 7 июня.Также компания решила увеличить частоту авиасообщения с другими городами Узбекистана. Начиная с 9-10 мая авиаперевозчик осуществляет полеты из Стамбула в Ташкент 17 раз в неделю, в Самарканд — 4 раза, а в Фергану — 3 раза.Также с 16 мая Turkish Airlines будет осуществлять полеты по направлению Стамбул дважды в неделю.
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turkish airlines, рейс, стамбул, бухара, узбекистан, авиакомпания
Turkish Airlines запустит регулярный рейс из Стамбула в Бухару
Турецкая авиакомпания увеличивает количество рейсов в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запустит новый регулярный рейс в Узбекистан, сообщил генеральный директор Билал Экши.
Известно, что новым направлением станет Бухара — первые полеты начнут осуществлять с 7 июня.
Также компания решила увеличить частоту авиасообщения с другими городами Узбекистана. Начиная с 9-10 мая авиаперевозчик осуществляет полеты из Стамбула в Ташкент 17 раз в неделю, в Самарканд — 4 раза, а в Фергану — 3 раза.
Также с 16 мая Turkish Airlines будет осуществлять полеты по направлению Стамбул дважды в неделю.