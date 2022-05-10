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https://uz.sputniknews.ru/20220510/uchenye-ozvuchili-chetyre-simptoma-raka-pischevoda-24463744.html
Ученые озвучили четыре симптома рака пищевода
Ученые озвучили четыре симптома рака пищевода
Английские ученые обнародовали четыре верных симптома, которые помогут обнаружить рак пищевода.
2022-05-10T22:01+0500
2022-05-10T22:01+0500
это интересно
ученые
рак
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В современной медицине серьезное заболевание очень обнаружить весьма сложно, однако четыре "пищеварительных" симптома точно укажут на наличие опухоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.По данным Национальной службы здравоохранения Англии, в большинстве случаев рак пищевода диагностируют у пациентов 60-летнего возраста и старшеИз симптомов заболевания исследователи выделяют следующие, связанные с пищеварительным трактом: дисфагия, или затрудненное глотание, чувство тошноты, а также отрыжка и изжоги, информирует издание.
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ученые, рак

Ученые озвучили четыре симптома рака пищевода

22:01 10.05.2022
© Pexels.com/Karolina GrabowskaВрач держащий лекарства
Врач держащий лекарства - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2022
© Pexels.com/Karolina Grabowska
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Английские ученые обнародовали четыре верных симптома, которые помогут обнаружить рак пищевода.
В современной медицине серьезное заболевание очень обнаружить весьма сложно, однако четыре "пищеварительных" симптома точно укажут на наличие опухоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.
По данным Национальной службы здравоохранения Англии, в большинстве случаев рак пищевода диагностируют у пациентов 60-летнего возраста и старше
Из симптомов заболевания исследователи выделяют следующие, связанные с пищеварительным трактом: дисфагия, или затрудненное глотание, чувство тошноты, а также отрыжка и изжоги, информирует издание.
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