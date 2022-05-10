https://uz.sputniknews.ru/20220510/uchenye-ozvuchili-chetyre-simptoma-raka-pischevoda-24463744.html

Ученые озвучили четыре симптома рака пищевода

Ученые озвучили четыре симптома рака пищевода

Английские ученые обнародовали четыре верных симптома, которые помогут обнаружить рак пищевода.

2022-05-10T22:01+0500

2022-05-10T22:01+0500

2022-05-10T22:01+0500

это интересно

ученые

рак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0a/22659398_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0deb05bf9913d963bed18d637e8100f.jpg

В современной медицине серьезное заболевание очень обнаружить весьма сложно, однако четыре "пищеварительных" симптома точно укажут на наличие опухоли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Express.По данным Национальной службы здравоохранения Англии, в большинстве случаев рак пищевода диагностируют у пациентов 60-летнего возраста и старшеИз симптомов заболевания исследователи выделяют следующие, связанные с пищеварительным трактом: дисфагия, или затрудненное глотание, чувство тошноты, а также отрыжка и изжоги, информирует издание.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, рак