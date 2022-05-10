https://uz.sputniknews.ru/20220510/uzbekistanets-vyigral-otkrytyy-turnir-po-vorkautu-v-almaty-24463555.html

Узбекистанец выиграл открытый турнир по воркауту в Алматы

Узбекистанец выиграл открытый турнир по воркауту в Алматы

Всего в соревновании участвовали более 100 спортсменов.

2022-05-10T21:33+0500

2022-05-10T21:33+0500

2022-05-10T21:33+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Атлет из Узбекистана Ахмад Набишев занял первое место в Отрытом чемпионате "Freestyle battle 2022" по воркауту в Алматы.Узбекистанец стал лучшим в категории "Мастера". Всего на турнире, который проходил с 8 по 9 мая на стадионе "Авиатор", за звание сильнейших боролись более 100 спортсменов. Об этом сообщает оргкомитет чемпионата.Состязания проходили в формате батла 1x1 в квалификационных категориях: "Мастера", "Профи", "Новички".Жюри оценивало количество статических и динамических элементов, связок, а также технику элементов, сложность выступления и исполнение программы в целом.Открытый чемпионат прошел при содействии ГККП "Школа высшего спортивного мастерства" Управления спорта города Алматы, отмечается в сообщении.

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узбекистанец, турнир, алматы, соревнования, спортсмен