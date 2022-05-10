https://uz.sputniknews.ru/20220510/uzbekistantsy-sekonomili-76-mlrd-sumov-blagodarya-otmene-platy-za-gosuslugi-24462993.html

Узбекистанцы сэкономили 7,6 млрд сумов благодаря отмене платы за госуслуги

Узбекистанцы сэкономили 7,6 млрд сумов благодаря отмене платы за госуслуги

Минюст внедрил новые виды госуслуг и упростил порядок возврата платежей.

2022-05-10T19:45+0500

2022-05-10T19:45+0500

2022-05-10T19:45+0500

общество

минюст узбекистана

узбекистанцы

плата

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. В результате отмены платы за некоторые виды госуслуг население смогло сэкономить 7,6 млрд сумов. Об этом рассказала руководитель информационной службы Минюста на брифинге в АИМК Севара Уринбоева.Известно, что министерство юстиции внедрило 8 новых видов госулуг, их общее количество в данное время достигает 172. Через портал ЕПИГУ населению доступны более 300 видов услуг в интерактивной форме.Также в данное время 17 видов госуслуг теперь оказывают комплексно то есть на основании одного заявления.В ведомстве также сообщили, что возврат излишне оплаченных платежей упрощен - теперь они будут возвращены гражданам в течение одного рабочего дня.Также в Минюсте приняли решение ввести порядок пользования госуслугами по принципу экстерриториальности, независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан.Помимо этого, отменили 35 видов различных справок для граждан и предпринимателей, что также уменьшило уровень бюрократии в стране.

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минюст узбекистана, узбекистанцы, плата