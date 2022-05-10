https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-10-regionax-rossii-otkroyutsya-ofisy-agentstva-po-vneshney-migratsii-uzbekistana-24456928.html
В 10 регионах России откроются офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана
В 10 регионах России откроются офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана
Количество представительств ведомства увеличится на территории России уже с июня этого года.
2022-05-10T11:09+0500
2022-05-10T11:09+0500
2022-05-10T11:09+0500
общество
узбекистан
агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. С 1 июня в российских регионах увеличится количество представительств Агентства по внешней миграции Узбекистана, их общее число составит 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Новые офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана откроются в Амурской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Тульской Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации.Как сообщает пресс-служба Агентства, 10 мая главы представительств выехали в города России, чтобы приступить к работе. Прежде они прошли курс обучения в Академии государственного управления при Президенте Узбекистана.Ранее офисы ведомства функционировали в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе. Как прокомментировал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, при данных представительствах также создаются Центры поддержки прав мигрантов. В числе их задач – рассмотрение трудовых споров соотечественников с работодателями, уточнил Мухитдинов.Всего, по состоянию на 1 января 2022 года, в России работают более 1 миллиона граждан Узбекистана, что составляет 67,3 процента от общего числа находящихся на заработках за рубежом жителей республики, отмечает ведомство. Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории Российской Федерации подписано 5 апреля 2017 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, агентство по вопросам внешней трудовой миграции узбекистана
В 10 регионах России откроются офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана
Количество представительств ведомства увеличится на территории России уже с июня этого года.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. С 1 июня в российских регионах увеличится количество представительств Агентства по внешней миграции Узбекистана, их общее число составит 16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Новые офисы Агентства по внешней миграции Узбекистана откроются в Амурской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Нижегородской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Тульской Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Агентства, 10 мая главы представительств выехали в города России, чтобы приступить к работе. Прежде они прошли курс обучения в Академии государственного управления при Президенте Узбекистана.
Ранее офисы ведомства функционировали в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе.
Как прокомментировал первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов, при данных представительствах также создаются Центры поддержки прав мигрантов. В числе их задач – рассмотрение трудовых споров соотечественников с работодателями, уточнил Мухитдинов.
Всего, по состоянию на 1 января 2022 года, в России работают более 1 миллиона граждан Узбекистана, что составляет 67,3 процента от общего числа находящихся на заработках за рубежом жителей республики, отмечает ведомство.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории Российской Федерации подписано 5 апреля 2017 года.