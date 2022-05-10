https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tashkente-proydet-forum-narodnoy-diplomatii-shos-24461251.html

В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС

В Ташкенте пройдет Форум народной дипломатии ШОС

Мероприятие будет проведено по инициативе председательства Узбекистана в ШОС.

2022-05-10T17:02+0500

2022-05-10T17:02+0500

2022-05-10T17:02+0500

политика

шос

ташкент

форум

узбекистан

председательство

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Форум народной дипломатии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится под девизом "Народная дипломатия – взаимопонимание во имя развития". Мероприятие пройдет с 11 по 12 мая в Ташкенте, сообщает официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.В форуме примут участие представители парламентов стран-членов ШОС, международных организаций, НПО и научно-аналитических центров. Количество участников превысит 120 человек.Участников поприветствуют председатель Сената Республики Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, председатель китайского комитета ШОС по добрососедству дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ и исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов.Запланировано проведение двух пленарных заседаний "Роль народной дипломатии в международном сотрудничестве" и "Народная дипломатия – важный элемент современного межгосударственного общения: опыт государств-членов ШОС".Известно, что участники обсудят пути эффективного использования инструментов народной дипломатии в целях укрепления многогранных связей между странами "семьи ШОС". По итогам форума планируется принятие Ташкентского коммюнике народной дипломатии ШОС.

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шос, ташкент, форум, узбекистан, председательство