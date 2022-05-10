https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tashkente-samarkande-i-buxare-proydut-vystavki-rossiyskix-vuzov-24462829.html
В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов
В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов
Ведущие вузы России представят свои программы будущим студентам из Узбекистана.
2022-05-10T19:06+0500
2022-05-10T19:06+0500
2022-05-10T19:06+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. В трех городах Узбекистана пройдет международная образовательная выставка. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте в своем Telegram-канале.Выставка под названием "Образование и профессия — 2022" состоится в Ташкенте, Самарканде и Бухаре с 20 по 25 мая. Известно, что лучшие вузы России представят свои образовательные программы будущим студентам.Так, в Ташкенте выставка будет проходить два дня: 20 и 21 мая в International Hotel Tashkent, затем 23 мая переместится в самаркандский Центр молодежи, а 25 мая - в Центр молодежи Бухары.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, самарканд, бухара, выставка, вузы, узбекистан
В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов
Ведущие вузы России представят свои программы будущим студентам из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik.
В трех городах Узбекистана пройдет международная образовательная выставка. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте в своем Telegram-канале
.
Выставка под названием "Образование и профессия — 2022" состоится в Ташкенте, Самарканде и Бухаре с 20 по 25 мая. Известно, что лучшие вузы России представят свои образовательные программы будущим студентам.
Так, в Ташкенте выставка будет проходить два дня: 20 и 21 мая в International Hotel Tashkent, затем 23 мая переместится в самаркандский Центр молодежи, а 25 мая - в Центр молодежи Бухары.