https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-tashkente-samarkande-i-buxare-proydut-vystavki-rossiyskix-vuzov-24462829.html

В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов

В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов

Ведущие вузы России представят свои программы будущим студентам из Узбекистана.

2022-05-10T19:06+0500

2022-05-10T19:06+0500

2022-05-10T19:06+0500

общество

ташкент

самарканд

бухара

выставка

вузы

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/976/79/9767924_0:114:1800:1127_1920x0_80_0_0_b8f6a5870dfccf4fd447d73449ad08e2.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. В трех городах Узбекистана пройдет международная образовательная выставка. Об этом сообщает Русский дом в Ташкенте в своем Telegram-канале.Выставка под названием "Образование и профессия — 2022" состоится в Ташкенте, Самарканде и Бухаре с 20 по 25 мая. Известно, что лучшие вузы России представят свои образовательные программы будущим студентам.Так, в Ташкенте выставка будет проходить два дня: 20 и 21 мая в International Hotel Tashkent, затем 23 мая переместится в самаркандский Центр молодежи, а 25 мая - в Центр молодежи Бухары.

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, самарканд, бухара, выставка, вузы, узбекистан