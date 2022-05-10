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В Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов
В Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов
Монету в своем огороде обнаружил местный житель.
2022-05-10T11:38+0500
2022-05-10T12:47+0500
культура
термез
монета
золото
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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Редкий золотой динар эпохи Сельджукидов обнаружили в Термезе. Уникальную находку, а также древнюю керамику нашел в своем огороде местный житель Улкан Эралиев.Эралиев отнес свою ценную находку в Термезский музей археологии, где получил установленное законом вознаграждение.Специалисты музея провели предварительную экспертизу, в ходе которой обнаружили, что обнаруженная монета — это золотой динар весом 1,92 г, она повреждена, но хорошо сохранилась.На лицевой стороне монеты сотрудникам музея удалось разглядеть надписи "Аллах" и "Мухаммад", а также некоторые буквы арабского алфавита.По его утверждению, монеты эпохи правления Сельджукидов, особенно золотые, — редкая находка для археологов. На территории Сурхандарьинской области археологам удалось обнаружить всего лишь две серебряных монеты — дирхемы.Известно, что в 2022 году Термезский музей археологии отмечает 20 лет со дня открытия. За это время в музее еще не было ни одной золотой монеты. После уникальной находки в его коллекции появился первый золотой динар – и сразу редчайший, периода правления Сельджуков.
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термез, монета, золото

В Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов

11:38 10.05.2022 (обновлено: 12:47 10.05.2022)
© Behruz Karimovгород Термез
город Термез - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2022
© Behruz Karimov
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Монету в своем огороде обнаружил местный житель.
ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Редкий золотой динар эпохи Сельджукидов обнаружили в Термезе. Уникальную находку, а также древнюю керамику нашел в своем огороде местный житель Улкан Эралиев.
"Во время полива огорода житель махалли "Дустлик" Термезского района Улкан Эралиев увидел на земле кусочек желтого металла. Закончив работу, он обратился в Термезский музей археологии. Группа сотрудников музея и областного управления культурного наследия выехали на место и провела первичное определение площади раскопок. Здесь были найдены фрагменты керамики эпохи Караханидов, а также Сельджукидов", – сообщил первый заместитель директора Агентства культурного наследия Узбекистана Турсунали Кузиев.
Эралиев отнес свою ценную находку в Термезский музей археологии, где получил установленное законом вознаграждение.
Специалисты музея провели предварительную экспертизу, в ходе которой обнаружили, что обнаруженная монета — это золотой динар весом 1,92 г, она повреждена, но хорошо сохранилась.
На лицевой стороне монеты сотрудникам музея удалось разглядеть надписи "Аллах" и "Мухаммад", а также некоторые буквы арабского алфавита.

"Благодаря своему стратегическому месторасположению Термез часто становился объектом споров и войн между империями. Во второй половине X века город стал местом кровавого противостояния между Караханидами и Газневидами. Воспользовавшись тем, что эти правители были уже сильно обессилены войной друг с другом, принцы-сельджукиды Тогрулбек и Чагрилбек захватили Термез и его окрестности", – прокомментировал возможное появление монеты Кузиев.

По его утверждению, монеты эпохи правления Сельджукидов, особенно золотые, — редкая находка для археологов. На территории Сурхандарьинской области археологам удалось обнаружить всего лишь две серебряных монеты — дирхемы.
Известно, что в 2022 году Термезский музей археологии отмечает 20 лет со дня открытия. За это время в музее еще не было ни одной золотой монеты. После уникальной находки в его коллекции появился первый золотой динар – и сразу редчайший, периода правления Сельджуков.
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