https://uz.sputniknews.ru/20220510/v-termeze-nashli-zolotoy-dinar-epoxi-seldjukidov-24457176.html

В Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов

В Термезе нашли золотой динар эпохи Сельджукидов

Монету в своем огороде обнаружил местный житель.

2022-05-10T11:38+0500

2022-05-10T11:38+0500

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культура

термез

монета

золото

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ТАШКЕНТ, 10 мая – Sputnik. Редкий золотой динар эпохи Сельджукидов обнаружили в Термезе. Уникальную находку, а также древнюю керамику нашел в своем огороде местный житель Улкан Эралиев.Эралиев отнес свою ценную находку в Термезский музей археологии, где получил установленное законом вознаграждение.Специалисты музея провели предварительную экспертизу, в ходе которой обнаружили, что обнаруженная монета — это золотой динар весом 1,92 г, она повреждена, но хорошо сохранилась.На лицевой стороне монеты сотрудникам музея удалось разглядеть надписи "Аллах" и "Мухаммад", а также некоторые буквы арабского алфавита.По его утверждению, монеты эпохи правления Сельджукидов, особенно золотые, — редкая находка для археологов. На территории Сурхандарьинской области археологам удалось обнаружить всего лишь две серебряных монеты — дирхемы.Известно, что в 2022 году Термезский музей археологии отмечает 20 лет со дня открытия. За это время в музее еще не было ни одной золотой монеты. После уникальной находки в его коллекции появился первый золотой динар – и сразу редчайший, периода правления Сельджуков.

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термез, монета, золото