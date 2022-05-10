https://uz.sputniknews.ru/20220510/vrach-obyasnil-pochemu-ne-stoit-ispolzovat-samodelnuyu-kosmetiku-24453851.html
Врач объяснил, почему не стоит использовать самодельную косметику
Врач объяснил, почему не стоит использовать самодельную косметику
Домашняя косметика не может заменить средства промышленного производства, считает врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Самодельные кремы и маски могут иметь неприятные побочные эффекты, предупредил врач.
2022-05-10T08:00+0500
2022-05-10T08:00+0500
2022-05-10T09:59+0500
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врач
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Натуральные косметические средства, приготовленные дома, нельзя рассматривать как альтернативу кремам, лосьонам и маскам промышленного производства, отметил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Он не советует самостоятельно подбирать ингредиенты и придумывать составы кремов. По словам дерматолога, изготовленная "на кухне" косметика может вызывать побочные эффекты и не приводить к желаемому результату, сообщает радио Sputnik.Кроме того, срок годности самодельной косметики обычно не превышает 24 часов, добавил дерматолог.Если кто-то расстраивается из-за ухода с российского рынка западных косметических компаний, то их очень быстро заменят новые российские бренды, продолжил он.
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врач, косметика, производство
Врач объяснил, почему не стоит использовать самодельную косметику
08:00 10.05.2022 (обновлено: 09:59 10.05.2022)
Домашняя косметика не может заменить средства промышленного производства, считает врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Самодельные кремы и маски могут иметь неприятные побочные эффекты, предупредил врач.
Натуральные косметические средства, приготовленные дома, нельзя рассматривать как альтернативу кремам, лосьонам и маскам промышленного производства, отметил врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Он не советует самостоятельно подбирать ингредиенты и придумывать составы кремов. По словам дерматолога, изготовленная "на кухне" косметика может вызывать побочные эффекты и не приводить к желаемому результату, сообщает радио Sputnik
.
"Конечно, можно в домашних условиях нафантазировать крем, маску, но особой пользы от такой косметики не будет. Ингредиенты в основном берутся из продуктов питания и не годятся по своей структуре, чтобы проникнуть через кожный барьер. В косметике, которая сделана дома на кухне, есть некая опасность: можно получить негативную реакцию кожи, могут быть аллергические проблемы, если те или иные составы кожа не воспринимает. Можно повредить слои кожи, если применять неправильные ингредиенты", – объяснил Станислав Арканников.
Кроме того, срок годности самодельной косметики обычно не превышает 24 часов, добавил дерматолог.
Если кто-то расстраивается из-за ухода с российского рынка западных косметических компаний, то их очень быстро заменят новые российские бренды, продолжил он.
"Брендам и торговым маркам косметики, которые уходят с рынка, быстро найдется замена. Большой беды не будет, как говорится, свято место пусто не бывает. У нас огромное количество косметических брендов. Замещение произойдет довольно быстро. Это хороший повод, чтобы мы взялись делать свою уникальную косметику. Появятся новые российские торговые марки, наши производства", – уверен Станислав Арканников.