Врач объяснил, почему не стоит использовать самодельную косметику

"Конечно, можно в домашних условиях нафантазировать крем, маску, но особой пользы от такой косметики не будет. Ингредиенты в основном берутся из продуктов питания и не годятся по своей структуре, чтобы проникнуть через кожный барьер. В косметике, которая сделана дома на кухне, есть некая опасность: можно получить негативную реакцию кожи, могут быть аллергические проблемы, если те или иные составы кожа не воспринимает. Можно повредить слои кожи, если применять неправильные ингредиенты", – объяснил Станислав Арканников.