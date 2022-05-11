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https://uz.sputniknews.ru/20220511/elena-malysheva-obyasnila-pochemu-nujno-exat-v-uzbekistan---video--24475803.html
Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео
Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео
Российская телеведущая 9 мая посетила Узбекистан и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.
2022-05-11T13:37+0500
2022-05-11T13:49+0500
общество
телеведущий
узбекистан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Ведущая популярной телепрограммы "Жить здорово" отметила День Победы в Ташкенте, где ее радушно встретили местные жители. Своими оценками культуры и достопримечательностей страны Елена Малышева поделилась на своей страничке в Instagram*.Телеведущая поделилась своими впечатлениями от посещения Ташкента и рассказала, что столица Узбекистана окутала ее "гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским".В частности, ведущая настоятельно советует своим подписчикам посетить легендарные восточные базары, отведать коронные блюда узбекской кухни, которые, по ее мнению, "вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане".Модницам Малышева рекомендует приобрести знаменитую узбекскую национальную одежду.Также доктор медицинских наук рассказала, что Ташкенте она провела всего один день. Реакция подписчиков была незамедлительной.Не остались в стороне и уроженцы Узбекистана.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео

13:37 11.05.2022 (обновлено: 13:49 11.05.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕлена Малышева
Елена Малышева - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Российская телеведущая 9 мая посетила Ташкент и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Ведущая популярной телепрограммы "Жить здорово" отметила День Победы в Ташкенте, где ее радушно встретили местные жители. Своими оценками культуры и достопримечательностей страны Елена Малышева поделилась на своей страничке в Instagram*.

"9 мая мы с мужем оказались в Ташкенте. В Узбекистане это официальный государственный праздник и выходной день. Этот день здесь называют Днем Памяти и Почестей. По-моему, очень красиво", - написала Малышева.

Телеведущая поделилась своими впечатлениями от посещения Ташкента и рассказала, что столица Узбекистана окутала ее "гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским".

"Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей - я советую вам поехать в Узбекистан", - сообщила Малышева.

В частности, ведущая настоятельно советует своим подписчикам посетить легендарные восточные базары, отведать коронные блюда узбекской кухни, которые, по ее мнению, "вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане".
Модницам Малышева рекомендует приобрести знаменитую узбекскую национальную одежду.
"Традиционная одежда узбекских женщин – это самая удобная одежда для жаркой погоды… Вам будет легко, свободно и очень современно и модно", - отмечает телезвезда.
Также доктор медицинских наук рассказала, что Ташкенте она провела всего один день.
"Я обязательно хочу вернуться сюда со съемочной группой… Во всем чувствуется атмосфера дружелюбия и любви людей друг к другу… Эта страна стоит того, чтобы сюда приехать", - говорит Малышева.
Реакция подписчиков была незамедлительной.
"Спасибо, захотелось приехать в Ташкент", - комментируют пользователи.
"В Средней Азии, действительно, очень гостеприимный народ", - соглашается другая подписчица.
Не остались в стороне и уроженцы Узбекистана.
"Спасибо большое, Елена Васильевна!! Ташкент Вас очень любит!!", - осталвяют теплые комментарии поклонники.
"Ташкент – очень красивый город! Я прожила там более 25 лет", - добавляют жители.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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