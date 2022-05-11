Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео
13:37 11.05.2022 (обновлено: 13:49 11.05.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Российская телеведущая 9 мая посетила Ташкент и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.
ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Ведущая популярной телепрограммы "Жить здорово" отметила День Победы в Ташкенте, где ее радушно встретили местные жители. Своими оценками культуры и достопримечательностей страны Елена Малышева поделилась на своей страничке в Instagram*.
"9 мая мы с мужем оказались в Ташкенте. В Узбекистане это официальный государственный праздник и выходной день. Этот день здесь называют Днем Памяти и Почестей. По-моему, очень красиво", - написала Малышева.
Телеведущая поделилась своими впечатлениями от посещения Ташкента и рассказала, что столица Узбекистана окутала ее "гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским".
"Если вы хотите посмотреть на совершенно уникальную историю, попробовать вкуснейшую узбекскую кухню и просто почувствовать любовь всех людей - я советую вам поехать в Узбекистан", - сообщила Малышева.
В частности, ведущая настоятельно советует своим подписчикам посетить легендарные восточные базары, отведать коронные блюда узбекской кухни, которые, по ее мнению, "вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане".
Модницам Малышева рекомендует приобрести знаменитую узбекскую национальную одежду.
"Традиционная одежда узбекских женщин – это самая удобная одежда для жаркой погоды… Вам будет легко, свободно и очень современно и модно", - отмечает телезвезда.
Также доктор медицинских наук рассказала, что Ташкенте она провела всего один день.
"Я обязательно хочу вернуться сюда со съемочной группой… Во всем чувствуется атмосфера дружелюбия и любви людей друг к другу… Эта страна стоит того, чтобы сюда приехать", - говорит Малышева.
Реакция подписчиков была незамедлительной.
"Спасибо, захотелось приехать в Ташкент", - комментируют пользователи.
"В Средней Азии, действительно, очень гостеприимный народ", - соглашается другая подписчица.
Не остались в стороне и уроженцы Узбекистана.
"Спасибо большое, Елена Васильевна!! Ташкент Вас очень любит!!", - осталвяют теплые комментарии поклонники.
"Ташкент – очень красивый город! Я прожила там более 25 лет", - добавляют жители.
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