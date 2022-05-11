https://uz.sputniknews.ru/20220511/elena-malysheva-obyasnila-pochemu-nujno-exat-v-uzbekistan---video--24475803.html

Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео

Елена Малышева объяснила, почему нужно ехать в Узбекистан - видео

Российская телеведущая 9 мая посетила Узбекистан и поделилась своими впечатлениями в соцсетях.

2022-05-11T13:37+0500

2022-05-11T13:37+0500

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общество

телеведущий

узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Ведущая популярной телепрограммы "Жить здорово" отметила День Победы в Ташкенте, где ее радушно встретили местные жители. Своими оценками культуры и достопримечательностей страны Елена Малышева поделилась на своей страничке в Instagram*.Телеведущая поделилась своими впечатлениями от посещения Ташкента и рассказала, что столица Узбекистана окутала ее "гостеприимством и любовью людей, открытостью сердец и прекрасным отношением к России и русским".В частности, ведущая настоятельно советует своим подписчикам посетить легендарные восточные базары, отведать коронные блюда узбекской кухни, которые, по ее мнению, "вкуснее, чем в пятизвездочном отеле или ресторане".Модницам Малышева рекомендует приобрести знаменитую узбекскую национальную одежду.Также доктор медицинских наук рассказала, что Ташкенте она провела всего один день. Реакция подписчиков была незамедлительной.Не остались в стороне и уроженцы Узбекистана.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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телеведущий, узбекистан, ташкент