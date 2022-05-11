Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов

Личные вещи советских бойцов показывают в Музее истории Узбекистана
Личные вещи советских бойцов показывают в Музее истории Узбекистана
В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Здесь представлена большая коллекция фотографий военных времен.
Здесь представлена большая коллекция фотографий военных времен.
Личные фотокарточки героев войны, выходцев из Узбекской ССР.
Личные фотокарточки героев войны, выходцев из Узбекской ССР.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.
Есть в экспозиции и исторические источники - книги, карты и атласы.
Есть в экспозиции и исторические источники - книги, карты и атласы.
Кроме того, выставка сопровождается фильмом о легендарной узбекистанке девушке-снайпере Зебо Ганиевой.
Кроме того, выставка сопровождается фильмом о легендарной узбекистанке девушке-снайпере Зебо Ганиевой.
Посмотреть экспозицию можно в течение мая.
Посмотреть экспозицию можно в течение мая.