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Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов
Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов
В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню Памяти и Почестей.
2022-05-11T22:00+0500
2022-05-11T22:00+0500
фото
государственный музей истории узбекистана
великая отечественная война
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государственный музей истории узбекистана, великая отечественная война, фото

Фото: Исторический музей показывает личные вещи советских бойцов

22:00 11.05.2022
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В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню Памяти и Почестей.
© Sputnik / Зафар Халилов

Личные вещи советских бойцов показывают в Музее истории Узбекистана

Личные вещи советских бойцов показывают в Музее истории Узбекистана - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Личные вещи советских бойцов показывают в Музее истории Узбекистана

© Sputnik / Зафар Халилов

В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.

В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей. - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Зафар Халилов

В Государственном музее истории Узбекистана открылась выставка, посвященная Дню памяти и почестей.

© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне. - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Зафар Халилов

В экспозиции плакаты, фотографии, личные вещи офицеров и солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.

© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь представлена большая коллекция фотографий военных времен.

Здесь представлена большая коллекция фотографий военных времен. - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь представлена большая коллекция фотографий военных времен.

© Sputnik / Зафар Халилов

Личные фотокарточки героев войны, выходцев из Узбекской ССР.

Личные фотокарточки героев войны, выходцев из Узбекской ССР. - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Личные фотокарточки героев войны, выходцев из Узбекской ССР.

© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

Здесь же представлены &quot;треугольники&quot; писем с фронта и почтовые карточки. - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

Здесь же представлены &quot;треугольники&quot; писем с фронта и почтовые карточки. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

Здесь же представлены &quot;треугольники&quot; писем с фронта и почтовые карточки. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Здесь же представлены "треугольники" писем с фронта и почтовые карточки.

© Sputnik / Зафар Халилов

Есть в экспозиции и исторические источники - книги, карты и атласы.

Есть в экспозиции и исторические источники - книги, карты и атласы. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Есть в экспозиции и исторические источники - книги, карты и атласы.

© Sputnik / Зафар Халилов

Кроме того, выставка сопровождается фильмом о легендарной узбекистанке девушке-снайпере Зебо Ганиевой.

Кроме того, выставка сопровождается фильмом о легендарной узбекистанке девушке-снайпере Зебо Ганиевой. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Кроме того, выставка сопровождается фильмом о легендарной узбекистанке девушке-снайпере Зебо Ганиевой.

© Sputnik / Зафар Халилов

Посмотреть экспозицию можно в течение мая.

Посмотреть экспозицию можно в течение мая. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Зафар Халилов

Посмотреть экспозицию можно в течение мая.

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