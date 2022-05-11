https://uz.sputniknews.ru/20220511/gazprom-tranzit-gaza-cherez-ukrainu-idet-soglasno-kontraktu-24465311.html

"Газпром": транзит газа через Украину идет согласно контракту

"Газпром": транзит газа через Украину идет согласно контракту

"Газпром" не получил никаких подтверждений обстоятельств форс-мажора, в компании не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

2022-05-11T01:25+0500

2022-05-11T01:25+0500

2022-05-11T01:25+0500

россия

газпром

транзит

газ

украина

контракт

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. "Газпром" выполняет обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину согласно контракту, услуги транзита оплачены, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.Во вторник компания получила от "Оператора ГТС Украины" официальное уведомление о том, что украинская сторона из-за форс-мажора прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 11 мая. ОГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа", пишет Sputnik Беларусь.Сергей Куприянов также отметил, что компании не было предоставлено никаких подтверждений обстоятельств форс-мажора, в "Газпроме" не видят препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, "украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать", подчеркнул официальный представитель "Газпрома".Комментируя предложение украинской стороны о переносе транзита на ГИС "Суджа", Куприянов обратил внимание на то, что, исходя из российской потоковой схемы, это технологически не возможно. "Распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно", – поясняется в сообщении в Telegram-канале компании.

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газпром, транзит, газ, украина, контракт