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Жители Риги отстояли цветы у монумента Освободителям — видео

Жители Риги отстояли цветы у монумента Освободителям — видео

Жители столицы Латвии по традиции принесли цветы к монумента Освободителям на 9 мая. На следующее же утро городские власти бульдозером расчистили площадь. В течение дня рижане осыпали ее цветами снова.

2022-05-11T17:06+0500

2022-05-11T17:06+0500

2022-05-11T17:06+0500

в мире

рига

цветы

латвия

9 мая

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В латвийской столице развернулось настоящее противостояние местных жителей и городских властей за право почтить память павших за освобождение мира от фашизма.С утра 9 мая жители Риги стали приносить цветы к монументу Освободителям. Однако рано утром следующего дня по приказу главы МВД площадь расчистили, цветы сгребли бульдозером и вывезли на грузовике, словно мусор.Однако после этого рижане снова стали нести цветы к памятнику, несли весь день, принесли больше, чем накануне. К вечеру выложили 77 рядов в честь 77-й годовщины Победы и зажгли поминальные свечи.К этому моменту к памятнику согнали силы полиции, включая спецназ. Вначале они не давали возлагать цветы и зажигать свечи, потом стали оттеснять людей от монумента. Задерживали всех, кто громко выражал свое мнение. Было несколько провокаций.К ночи полиция оцепление сняла, остались только патрульные от Госполиции и добровольцы, назвавшие себя "Ночным патрулем".Утром 11 мая трактор уже никто не пригонял. Однако теперь полиция намерена совсем перекрыть доступ к памятнику. Власти пытаются не допустить нового возложения цветов к монументу советским воинам.

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рига, цветы, латвия, 9 мая