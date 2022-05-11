https://uz.sputniknews.ru/20220511/jiteli-xersona-poluchili-novuyu-partiyu-gumpomoschi-iz-rossii--video-24482250.html

Жители Херсона получили новую партию гумпомощи из России — видео

Жители Херсона получили новую партию гумпомощи из России — видео

Российские военные передали жителям Херсона гуманитарную помощь. С начала марта на Украину доставлено уже более 19 тыс тонн гумпомощи.

2022-05-11T18:21+0500

2022-05-11T18:21+0500

2022-05-11T18:21+0500

специальная военная операция россии в донбассе

гуманитарная помощь

украина

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Херсона получили новую партию гуманитарной помощи из России. Ее доставили российские военные.По данным Министерства обороны Российской Федерации, раздавать продукты на месте помогают волонтеры.Во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Генерал уточнил, что за прошедшие сутки прошли две акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

украина

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гуманитарная помощь, украина