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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220511/jiteli-xersona-poluchili-novuyu-partiyu-gumpomoschi-iz-rossii--video-24482250.html
Жители Херсона получили новую партию гумпомощи из России — видео
Жители Херсона получили новую партию гумпомощи из России — видео
Российские военные передали жителям Херсона гуманитарную помощь. С начала марта на Украину доставлено уже более 19 тыс тонн гумпомощи.
2022-05-11T18:21+0500
2022-05-11T18:21+0500
специальная военная операция россии в донбассе
гуманитарная помощь
украина
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Херсона получили новую партию гуманитарной помощи из России. Ее доставили российские военные.По данным Министерства обороны Российской Федерации, раздавать продукты на месте помогают волонтеры.Во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи. Генерал уточнил, что за прошедшие сутки прошли две акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
украина
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гуманитарная помощь, украина

Жители Херсона получили новую партию гумпомощи из России — видео

18:21 11.05.2022
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкРаздача российской гумпомощи в одном из сел Харьковской области, архивное фото
Раздача российской гумпомощи в одном из сел Харьковской области, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Российские военные передали жителям Херсона гуманитарную помощь. С начала марта на Украину доставлено уже более 19 тыс тонн гумпомощи.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Жители Херсона получили новую партию гуманитарной помощи из России. Ее доставили российские военные.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, раздавать продукты на месте помогают волонтеры.
Во вторник руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия передала на Украину уже почти 19 тысяч тонн гуманитарной помощи.

"Начиная со 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 790,1 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 990 гуманитарных акций", - сказал он.

Генерал уточнил, что за прошедшие сутки прошли две акции в Харьковской области, в ходе которых населению передается 76 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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