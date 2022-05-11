https://uz.sputniknews.ru/20220511/minsk-ispytyvaet-novye-rakety-sobstvennogo-proizvodstva-24464300.html
Минск испытывает новые ракеты собственного производства
Минск испытывает новые ракеты собственного производства
В Беларуси приступили к испытаниям отечественных ракет "Полонез" и "Бук".
2022-05-11T07:42+0500
2022-05-11T07:42+0500
2022-05-11T07:42+0500
в мире
минск
беларусь
ракеты
производство
ракета
испытание ракеты
испытания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18930580_0:388:2730:1924_1920x0_80_0_0_199a4fcdb31f07f9e760d8eec322baa7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Сегодня ракетостроение и разработка современных ракетных комплексов – ключевые направления белорусского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.В настоящее время белорусские оружейники также модернизировали реактивные системы залпового огня "Ураган" и "БелГрад", а также завершили работы по зенитно-ракетному комплексу "Оса", рассказал руководитель ведомства.
минск
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1a/18930580_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6c3ca4d7b3614eba965110fc6b8ef9d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минск, беларусь, ракеты, производство, ракета, испытание ракеты, испытания
Минск испытывает новые ракеты собственного производства
В Беларуси приступили к испытаниям отечественных ракет "Полонез" и "Бук".
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik.
Сегодня ракетостроение и разработка современных ракетных комплексов – ключевые направления белорусского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Sputnik Беларусь
.
"В мае у нас очередной этап испытаний, в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", - заявил журналистам глава государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.
В настоящее время белорусские оружейники также модернизировали реактивные системы залпового огня "Ураган" и "БелГрад", а также завершили работы по зенитно-ракетному комплексу "Оса", рассказал руководитель ведомства.
"Эти виды вооружений направят - в рамках государственного оборонного заказа - на нужды армии страны", - заключил Пантус.