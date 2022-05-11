Минск испытывает новые ракеты собственного производства

"В мае у нас очередной этап испытаний, в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии прошлого проведем несколько этапов и в конце года будем докладывать главе государства о выполнении тех задач, которые стоят в этом ключевом направлении Госкомвоенпрома", - заявил журналистам глава государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус.