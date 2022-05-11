https://uz.sputniknews.ru/20220511/nalet-na-yazyke--pokazatel-sereznyx-bolezney-24464164.html

Налет на языке – показатель серьезных болезней

Налет на языке – показатель серьезных болезней

Медики детализировали, при каких случаях налет на языке может сигнализировать о заболеваниях желудка или кишечника, а когда - считается нормой.

2022-05-11T07:30+0500

2022-05-11T07:30+0500

2022-05-11T07:30+0500

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Следует обращать внимание на оттенок, плотность и обширность покрытия налета. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" сообщил врач Валентин Шишкин.В частности, в большинстве случаев белый налет на языке свидетельствует о наличии заболеваний органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете, а также воспалении в желудочно-кишечном тракте. Сероватый или темный оттенок налета указывает на воспалительные процессы в желудке или кишечнике, желтый, коричневатый – заболеваниях печени или диабете, уточняет эксперт.Однако небольшой белый налет на языке при отсутствии неприятного запаха считается нормой для человека.Следует тщательно пережевывать пищу, а также, в целях очистки языка, увеличить число фруктов в рационе, пить с утра теплую воду, заключил специалист.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

язык, болезнь, медики