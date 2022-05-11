https://uz.sputniknews.ru/20220511/narbaeva-nazvala-deystvennyy-metod-borby-s-protivorechivoy-globalizatsiey-24469533.html
Танзила Нарбаева рассказала о роли народной дипломатии в современном мире
Танзила Нарбаева рассказала о роли народной дипломатии в современном мире
Глава Сената назвала действенный метод борьбы с противоречивой глобализацией.
2022-05-11T10:48+0500
2022-05-11T10:48+0500
2022-05-11T10:53+0500
политика
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Народная дипломатия — взаимопонимание во имя развития". С приветственной речью выступила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.Международный терроризм, радикализм, ксенофобия и расизм, усугубление кризиса доверия между ведущими участниками международной системы требуют согласованных глобальных действий и совместного принятия эффективных мер и реагирования на региональном уровне, заявила Нарбаева.По ее словам, эти и другие общие вызовы, с которыми сталкивается мир, показывают, насколько тесно страны связаны друг с другом.Глава Сената отметила, что народная дипломатия сегодня востребована как никогда, а на фоне непростой международной ситуации она выступает как эффективный инструмент для поиска и решений общих вызовов через укрепление взаимного доверия и понимания между людьми.
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танзила нарбаева
Танзила Нарбаева рассказала о роли народной дипломатии в современном мире
10:48 11.05.2022 (обновлено: 10:53 11.05.2022)
Глава Сената назвала действенный метод борьбы с противоречивой глобализацией.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте проходит форум Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Народная дипломатия — взаимопонимание во имя развития".
С приветственной речью выступила председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
Международный терроризм, радикализм, ксенофобия и расизм, усугубление кризиса доверия между ведущими участниками международной системы требуют согласованных глобальных действий и совместного принятия эффективных мер и реагирования на региональном уровне, заявила Нарбаева.
По ее словам, эти и другие общие вызовы, с которыми сталкивается мир, показывают, насколько тесно страны связаны друг с другом.
"Мы все являемся свидетелями того, что современный мир меняется под воздействием противоречивых тенденцией глобализации, возникновения новых вызовов и угроз на пути устойчивого и инклюзивного развития", — сказала Нарбаева.
Глава Сената отметила, что народная дипломатия сегодня востребована как никогда, а на фоне непростой международной ситуации она выступает как эффективный инструмент для поиска и решений общих вызовов через укрепление взаимного доверия и понимания между людьми.