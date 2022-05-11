https://uz.sputniknews.ru/20220511/new-york-post-dlya-pokupki-steyka-pri-baydene-amerikantsy-doljny-brat-ipoteku-24480758.html

New York Post: для покупки стейка при Байдене американцы должны брать ипотеку

New York Post: для покупки стейка при Байдене американцы должны брать ипотеку

Бывший вице-губернатор штата Нью-Йорк обвинила Байдена в росте цен на еду.

2022-05-11T16:41+0500

2022-05-11T16:41+0500

2022-05-11T16:41+0500

в мире

джо байден

ипотека

нью-йорк

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Граждане США столкнулись с резким повышением цен на продукты из-за действий нынешнего президента Джо Байдена, заявила бывший вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Мак-Коги изданию New York Post.По словам бывшего вице-губернатора, администрация Белого дома скрывает истинные причины стремительного роста цен на продовольствие. Она рассказывает, что американцы были поражены серией фальшивых заявлений главы США. В начале Байден обвинил в спекуляции производителей нефти, после заявил о сговоре переработчиков мяса. Впоследствии Байден обвинил президента России Владимира Путина в росте цен в Штатах.Также Мак-Коги сообщила, что в данное время ходить по магазинам в США равноценно "удару под дых".Ранее американский лидер назвал пандемию коронавируса и "действия Путина на Украине" ключевыми виновниками подорожания продуктов в стране. Это не первый случай, когда президент США связывает рекордную инфляцию за последние 40 лет с ситуацией на Украине и главой России.Напомним: на фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо, что вызвало митинги и забастовки в Греции, Италии и Испании.В США тем временем также растут цены на бензин. Кроме этого, резко выросла преступность на заправках: злоумышленники просверливают отверстия в баках транспортных средств или тайно перекачивают сотни галлонов из подземных резервуаров станций.Следом начала рост инфляция. В феврале она достигла 7,9%, обновив максимум за 40 лет.

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джо байден, ипотека, нью-йорк