https://uz.sputniknews.ru/20220511/ssha-lish-zatyagivayut-konflikt-isxod-kotorogo-odin--pobeda-rossii-24483420.html
США лишь затягивают конфликт, исход которого один — победа России
США лишь затягивают конфликт, исход которого один — победа России
США выделят Украине дополнительный пакет помощи на почти $40 млрд. Значительная часть из них — военная помощь. Помогут ли они Киеву?
2022-05-11T19:22+0500
2022-05-11T19:22+0500
2022-05-11T19:22+0500
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Это свидетельствует о значительном увеличении выделяемых американцами сумм Украине на продолжение агрессии против Донбасса, говорит член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры?Подробнее об этом в интервью "Sputnik на русском".
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сша, конфликт, украина, помощь, видео
США лишь затягивают конфликт, исход которого один — победа России
Палата представителей конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на сумму в размере почти 40 млрд долларов. Значительная часть из них — военная помощь.
Это свидетельствует о значительном увеличении выделяемых американцами сумм Украине на продолжение агрессии против Донбасса, говорит член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.
“Хотя американское руководство говорит о том, что выступает за достижение договоренностей и прекращение боевых действий, но по сути дела они подливают огромную канистру масла в пламя военного противостояния и нападок Киева на мирное гражданское население уже не только Донбасса”, — отмечает эксперт.
На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры?
Подробнее об этом в интервью "Sputnik на русском
".