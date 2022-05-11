https://uz.sputniknews.ru/20220511/ssha-lish-zatyagivayut-konflikt-isxod-kotorogo-odin--pobeda-rossii-24483420.html

США лишь затягивают конфликт, исход которого один — победа России

США лишь затягивают конфликт, исход которого один — победа России

США выделят Украине дополнительный пакет помощи на почти $40 млрд. Значительная часть из них — военная помощь. Помогут ли они Киеву?

2022-05-11T19:22+0500

2022-05-11T19:22+0500

2022-05-11T19:22+0500

видео

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украина

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Это свидетельствует о значительном увеличении выделяемых американцами сумм Украине на продолжение агрессии против Донбасса, говорит член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.На что пойдут эти деньги и помогут ли они Киеву? Зачем США затягивают конфликт и почему киевский режим саботирует любые переговоры?Подробнее об этом в интервью "Sputnik на русском".

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