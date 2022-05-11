https://uz.sputniknews.ru/20220511/umer-pervyy-prezident-ukrainy-leonid-kravchuk-24465822.html

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

Леонид Кравчук скончался на 89 году жизни после продолжительной болезни.

2022-05-11T08:20+0500

2022-05-11T08:20+0500

2022-05-11T08:20+0500

в мире

украина

умер

президент

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Первый президент Украины Леонид Кравчук умер во вторник после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Украинские новости".Ровно четыре месяца назад 10 января политику исполнилось 88 лет.В конце июня прошлого года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело.Политик долгое время находился в коме, а позднее проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.На президентском посту с 1991 по 1994 годы Кравчук запомнился гиперинфляцией и экономическим кризисом первых лет независимости Украины.Затем несколько раз его избирали депутатом Верховной рады Украины, но после того, как в 2006 году партии СДПУ(о) не хватило голосов, чтобы пройти в парламент, первый украинский президент больше не баллотировался.Однако с 28 июля 2020 года по 21 февраля 2022 занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбасе.На одной из пресс-конференций в 2016 году Кравчук заявил, что Украина может гордиться тем, что стала государством, которое развалило СССР.

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украина, умер, президент