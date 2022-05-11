https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-syrdare-otkroyut-dom-muzey-poeta-tura-suleymana-24478193.html

В Сырдарье откроют Дом-музей поэта Тура Сулеймана

В Сырдарье откроют Дом-музей поэта Тура Сулеймана

Открытие музея состоится до 31 декабря этого года.

2022-05-11T16:23+0500

2022-05-11T16:23+0500

2022-05-11T16:23+0500

культура

культура

узбекская культура

союз писателей узбекистана

писатель

узбекистан

поэт

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области откроют Дом-музей народного поэта Узбекистана Тура Сулеймана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила пресс-служба областного хокимията.Создать музей предложили сразу несколько организаций: Союз писателей, Министерство туризма и культурного наследия, Министерство высшего и среднего специального образования, Республиканский духовно-просветительский центр, Сырдарьинская областная администрация и общественность.Решение об открытии предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана.Помимо этого, район, махаллю, улицу и среднюю школа №19, расположенную в том же районе назовут именем Тура Сулеймана.Адрес будущего музея: Мирзаабадский район, махалля "Тургун Ахмедов", улица Бахмаль, дом 7.Отмечается, что сейчас в здании будущего музея проживают родственники поэта. Им предоставят новое жилье.Открытие музея состоится до 31 декабря этого года.Тура Сулейман родился в 1932 году в Джизакской области. Окончил Ташкентский государственный университет, факультет журналистики.В самом начале карьеры работал в районных газетах, а затем литературным консультантом.В общей сложности издали более двадцати сборников его стихов.

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культура, узбекская культура, союз писателей узбекистана, писатель, узбекистан, поэт