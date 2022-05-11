https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-uzbekistane-vveli-keshbek-za-elektronnye-plateji-24474560.html

В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи

В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи

Узбекистан расширяет действие программы кэшбэк на электронные платежи. Если потребитель зарегистрирован в системе, то получит 1% от потраченной суммы.

2022-05-11T14:36+0500

2022-05-11T14:36+0500

2022-05-11T14:36+0500

общество

государственный налоговый комитет

узбекистан

электронные платежи

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане расширили действие кэшбэка. Теперь Узбекистанцы смогут вернуть часть денег при оплате услуг посредством дистанционных электронных платежей.В частности, теперь он действует:Если потребитель зарегистрирован в системе кешбэка, то 1% от суммы покупки, осуществленной через электронные платежи, автоматически отразится в личном кабинете мобильного приложения Soliq, отметили в ведомстве.Также для получения кешбэка можно отсканировать QR-код на электронном чеке.В налоговой напомнили, что кешбэк не выплачивается при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи.Система начисления кэшбэка заработала в республике в январе этого года. Граждане страны могут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.Читайте также:Как получить кешбэк от Налогового комитета – инструкция с фото

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государственный налоговый комитет, узбекистан, электронные платежи