https://uz.sputniknews.ru/20220511/v-uzbekistane-vveli-keshbek-za-elektronnye-plateji-24474560.html
В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи
В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи
Узбекистан расширяет действие программы кэшбэк на электронные платежи. Если потребитель зарегистрирован в системе, то получит 1% от потраченной суммы.
2022-05-11T14:36+0500
2022-05-11T14:36+0500
2022-05-11T14:36+0500
общество
государственный налоговый комитет
узбекистан
электронные платежи
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане расширили действие кэшбэка. Теперь Узбекистанцы смогут вернуть часть денег при оплате услуг посредством дистанционных электронных платежей.В частности, теперь он действует:Если потребитель зарегистрирован в системе кешбэка, то 1% от суммы покупки, осуществленной через электронные платежи, автоматически отразится в личном кабинете мобильного приложения Soliq, отметили в ведомстве.Также для получения кешбэка можно отсканировать QR-код на электронном чеке.В налоговой напомнили, что кешбэк не выплачивается при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи.Система начисления кэшбэка заработала в республике в январе этого года. Граждане страны могут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.Читайте также:Как получить кешбэк от Налогового комитета – инструкция с фото
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государственный налоговый комитет, узбекистан, электронные платежи
В Узбекистане ввели кэшбэк за электронные платежи
Узбекистан расширяет действие программы кэшбэк на электронные платежи. Если потребитель зарегистрирован в системе, то получит 1 процент от потраченной суммы.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане расширили действие кэшбэка. Теперь Узбекистанцы смогут вернуть часть денег при оплате услуг посредством дистанционных электронных платежей.
В частности, теперь он действует:
при удаленной оплате в платежных организациях;
при использовании электронных платежных услуг коммерческих банков (в том числе мобильных приложений);
при использовании информационных систем электронных коммерческих платформ – “маркетплейсов”.
“Благодаря интеграции (PAYNET, OSON, PAYME, CLICK, APELSIN и других) с информационными системами налоговых органов при оплате через электронные платежные системы формируется чек с QR-кодом”, - уточняют в информационной службе Государственной налоговой службы.
Если потребитель зарегистрирован в системе кешбэка, то 1% от суммы покупки, осуществленной через электронные платежи, автоматически отразится в личном кабинете мобильного приложения Soliq, отметили в ведомстве.
Также для получения кешбэка можно отсканировать QR-код на электронном чеке.
В налоговой напомнили, что кешбэк не выплачивается при покупке автомобилей, авиа- и железнодорожных билетов, оплате за коммунальные услуги и услуги связи.
Система начисления кэшбэка заработала в республике в январе этого года. Граждане страны могут вернуть себе 1% от стоимости покупок. Для этого необходимо зарегистрироваться в специальном приложении.