https://uz.sputniknews.ru/20220511/zapretnyy-syr-dietologi-preduprejdayut-ob-opasnosti-24464012.html

Запретный сыр: диетологи предупреждают об опасности

Запретный сыр: диетологи предупреждают об опасности

Медики перечислили, в случае каких заболеваний следует воздержаться от употребления сыра.

2022-05-11T07:01+0500

2022-05-11T07:01+0500

2022-05-11T07:01+0500

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сыр

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Противопоказан популярнейший продукт при гипертонии, болезнях почек и мигрени.По мнению специалиста, употребление сыра не желательно и в случае заболеваний почек, поскольку это задержит жидкость в организме и в итоге приведет к трудностям при мочеиспускании.И даже при отсутствии противопоказаний сыр не стоит употреблять ежедневно: допустимая норма - не чаще 3-4 раз в неделю, заключает диетолог.

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сыр, диетолог, опасность, заболевания, медики