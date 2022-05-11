https://uz.sputniknews.ru/20220511/zapretnyy-syr-dietologi-preduprejdayut-ob-opasnosti-24464012.html
Запретный сыр: диетологи предупреждают об опасности
Запретный сыр: диетологи предупреждают об опасности
Медики перечислили, в случае каких заболеваний следует воздержаться от употребления сыра.
2022-05-11T07:01+0500
2022-05-11T07:01+0500
2022-05-11T07:01+0500
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сыр
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опасность
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Противопоказан популярнейший продукт при гипертонии, болезнях почек и мигрени.По мнению специалиста, употребление сыра не желательно и в случае заболеваний почек, поскольку это задержит жидкость в организме и в итоге приведет к трудностям при мочеиспускании.И даже при отсутствии противопоказаний сыр не стоит употреблять ежедневно: допустимая норма - не чаще 3-4 раз в неделю, заключает диетолог.
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сыр, диетолог, опасность, заболевания, медики
Запретный сыр: диетологи предупреждают об опасности
Медики перечислили, в случае каких заболеваний следует воздержаться от употребления сыра.
Противопоказан популярнейший продукт при гипертонии, болезнях почек и мигрени.
"Сыр содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления", - объясняет врач-диетолог, д.м.н. Маргарита Королева.
По мнению специалиста, употребление сыра не желательно и в случае заболеваний почек, поскольку это задержит жидкость в организме и в итоге приведет к трудностям при мочеиспускании.
"В очень ограниченном количестве, а иногда и вовсе сыр отменяют людям с мигренью. В составе сыра может быть большое количество гистаминоподобных компонентов, которые будут поддерживать проявление мигренозных проблем", - уточнила медик.
И даже при отсутствии противопоказаний сыр не стоит употреблять ежедневно: допустимая норма - не чаще 3-4 раз в неделю, заключает диетолог.