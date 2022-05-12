Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в Сурхандарье

Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна") проходил в Сурхандарьинской области 7-8 мая.
Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна") проходил в Сурхандарьинской области 7-8 мая.
В фестивале участвовали более 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров.
В фестивале участвовали более 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров.
В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры.
В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры.
В рамках фестиваля в Бойсуне прошли также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий.
В рамках фестиваля в Бойсуне прошли также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий.
По данным организаторов, фестиваль посетили более 80 тысяч гостей.
По данным организаторов, фестиваль посетили более 80 тысяч гостей.
Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус.
Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус.
Здесь выступили фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств.
Здесь выступили фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств.
По данным организаторов, всего в фестивале приняли участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран.
По данным организаторов, всего в фестивале приняли участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран.
На праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана.
На праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана.