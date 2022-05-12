Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20220512/foto-mejdunarodnyy-festival-boysun-baxori-v-surxandare-24491465.html
Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в Сурхандарье
Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в Сурхандарье
В Сурхандарьинской области завершился международный фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна"). Как это было - в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
2022-05-12T07:21+0500
2022-05-12T07:21+0500
фото
фестиваль
сурхандарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24491164_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_10e002f461533998d2cd006795ee1619.jpg
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/0b/24491164_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f503f1035edfd229f012d1835a42c659.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фестиваль, сурхандарьинская область, фото

Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в Сурхандарье

07:21 12.05.2022
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В Сурхандарьинской области завершился международный фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна"). Как это было - в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.
© Sputnik

Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна") проходил в Сурхандарьинской области 7-8 мая.

Фестиваль &quot;Бойсун бахори&quot; (&quot;Бойсунская весна&quot;) проходил в Сурхандарьинской области 7-8 мая. - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik

Фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна") проходил в Сурхандарьинской области 7-8 мая.

© Sputnik

В фестивале участвовали более 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров.

В фестивале участвовали более 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров. - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik

В фестивале участвовали более 200 режиссеров, продюсеров, хореографов и танцоров.

© Sputnik

В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры.

В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры. - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik

В программе праздника показы национальной одежды, веломарафоны, музыкально-драматические театральные постановки, выставка самых активных ремесленников Сурхандарьи, выступления канатоходцев, национальные игры.

© Sputnik

В рамках фестиваля в Бойсуне прошли также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий.

В рамках фестиваля в Бойсуне прошли также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий. - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik

В рамках фестиваля в Бойсуне прошли также ярмарки, конкурсы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд и изготовлению ремесленных изделий.

© Sputnik

По данным организаторов, фестиваль посетили более 80 тысяч гостей.

По данным организаторов, фестиваль посетили более 80 тысяч гостей. - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik

По данным организаторов, фестиваль посетили более 80 тысяч гостей.

© Sputnik

Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус.

Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус. - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik

Фестиваль проводится с 2002-го, но в этом году он приобрёл международный статус.

© Sputnik

Здесь выступили фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств.

Здесь выступили фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств. - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik

Здесь выступили фольклорные коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Франции и Великобритании и других государств.

© Sputnik

По данным организаторов, всего в фестивале приняли участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран.

По данным организаторов, всего в фестивале приняли участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран. - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik

По данным организаторов, всего в фестивале приняли участие около 150 иностранных исполнителей из 30 стран.

© Sputnik

На праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана.

На праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
9/9
© Sputnik

На праздник собрались десятки фольклорных коллективов из 12 регионов Узбекистана.

В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0