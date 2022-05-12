Фото: Международный фестиваль "Бойсун бахори" в Сурхандарье

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В Сурхандарьинской области завершился международный фольклорный фестиваль "Бойсун бахори" ("Бойсунская весна"). Как это было - в фотоподборке от корреспондентов Sputnik.