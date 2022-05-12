Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220512/iz-groznogo-na-donbass-vyletela-gruppa-dobrovoltsev--video-24507223.html
Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео
Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
2022-05-12T16:38+0500
2022-05-12T16:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
грозный
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/59/22/592208_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_f97720ae45fae036db0f7ffff743eb35.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Они отправились в эту горячую точку "на защиту жителей ДНР и ЛНР от террора бандеровской хунты, нациков и шайтанов", уточнил он. По его словам, география желающих отстаивать интересы родины на Украине с каждым разом расширяется.Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.Напутствие у транспортного воздушного судна воинам дали официальные лица: председатель парламента ЧР Магомед Даудов, зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
грозный
донбасс
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/59/22/592208_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_dc2ff1578c326087865d3741baf00124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грозный, донбасс

Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео

16:38 12.05.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНовая экипировка российского военнослужащего
Новая экипировка российского военнослужащего - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Они отправились в эту горячую точку "на защиту жителей ДНР и ЛНР от террора бандеровской хунты, нациков и шайтанов", уточнил он. По его словам, география желающих отстаивать интересы родины на Украине с каждым разом расширяется.
"Помимо жителей Чеченской Республики, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины. Это достойно самого глубокого уважения", - написал Кадыров.
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
Напутствие у транспортного воздушного судна воинам дали официальные лица: председатель парламента ЧР Магомед Даудов, зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0