https://uz.sputniknews.ru/20220512/iz-groznogo-na-donbass-vyletela-gruppa-dobrovoltsev--video-24507223.html
Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео
Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
2022-05-12T16:38+0500
2022-05-12T16:38+0500
2022-05-12T16:38+0500
специальная военная операция россии в донбассе
грозный
донбасс
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Они отправились в эту горячую точку "на защиту жителей ДНР и ЛНР от террора бандеровской хунты, нациков и шайтанов", уточнил он. По его словам, география желающих отстаивать интересы родины на Украине с каждым разом расширяется.Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.Напутствие у транспортного воздушного судна воинам дали официальные лица: председатель парламента ЧР Магомед Даудов, зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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грозный, донбасс
Из Грозного на Донбасс вылетела группа добровольцев — видео
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на Донбасс вылетела очередная группа добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Они отправились в эту горячую точку "на защиту жителей ДНР и ЛНР от террора бандеровской хунты, нациков и шайтанов", уточнил он. По его словам, география желающих отстаивать интересы родины на Украине с каждым разом расширяется.
"Помимо жителей Чеченской Республики, для тренировок и выезда к месту проведения специальной операции сюда прибывают и добровольцы из различных уголков нашей необъятной Родины. Это достойно самого глубокого уважения", - написал Кадыров.
Добровольцы прошли переподготовку на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
Напутствие у транспортного воздушного судна воинам дали официальные лица: председатель парламента ЧР Магомед Даудов, зампредседателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.