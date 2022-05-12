https://uz.sputniknews.ru/20220512/kak-snizit-uroven-saxara-v-krovi-pyat-sovetov-24517641.html

Как снизить уровень сахара в крови: пять советов

Как снизить уровень сахара в крови: пять советов

Врач-нутрициолог Александра Лысенкова рассказала, какими способами можно добиться снижения уровня сахара в крови.

2022-05-12T23:02+0500

2022-05-12T23:02+0500

2022-05-12T23:02+0500

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сахар

кровь

врач

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По словам специалиста, если сахар в крови повышен незначительно, то его можно понизить без лекарственных препаратов, соблюдая несколько правил.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сахар, кровь, врач