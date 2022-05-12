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Как снизить уровень сахара в крови: пять советов
Как снизить уровень сахара в крови: пять советов
Врач-нутрициолог Александра Лысенкова рассказала, какими способами можно добиться снижения уровня сахара в крови.
2022-05-12T23:02+0500
2022-05-12T23:02+0500
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сахар
кровь
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По словам специалиста, если сахар в крови повышен незначительно, то его можно понизить без лекарственных препаратов, соблюдая несколько правил.
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сахар, кровь, врач

Как снизить уровень сахара в крови: пять советов

23:02 12.05.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Врач-нутрициолог Александра Лысенкова рассказала, какими способами можно добиться снижения уровня сахара в крови.
По словам специалиста, если сахар в крови повышен незначительно, то его можно понизить без лекарственных препаратов, соблюдая несколько правил.
исключить быстрые углеводы (сладкое, выпечка, фастфуд, сладкие напитки, газировка, соусы);
исключить такие гарниры, как белый рис, картофельное пюре и нецельнозерновые макароны;
сделать упор в питании на термически обработанные, сырые и квашенные овощи, качественный белок (рыба, морепродукты, субпродукты, птица, говядина, баранина, кролик), бобовые и медленные углеводы (гречка, дикий рис, пшено, киноа, цельнозерновые крупы, обязательно сочетая углеводы с белками;
не забывать про полезные жиры в каждом приеме пищи (яйца, жирная рыба, нерафинированное сыродавленное растительное масло, сырые орехи и семечки, авокадо, оливки;
заниматься физическими упражнениями.
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