Как снизить уровень сахара в крови: пять советов
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Врач-нутрициолог Александра Лысенкова рассказала, какими способами можно добиться снижения уровня сахара в крови.
По словам специалиста, если сахар в крови повышен незначительно, то его можно понизить без лекарственных препаратов, соблюдая несколько правил.
исключить быстрые углеводы (сладкое, выпечка, фастфуд, сладкие напитки, газировка, соусы);
исключить такие гарниры, как белый рис, картофельное пюре и нецельнозерновые макароны;
сделать упор в питании на термически обработанные, сырые и квашенные овощи, качественный белок (рыба, морепродукты, субпродукты, птица, говядина, баранина, кролик), бобовые и медленные углеводы (гречка, дикий рис, пшено, киноа, цельнозерновые крупы, обязательно сочетая углеводы с белками;
не забывать про полезные жиры в каждом приеме пищи (яйца, жирная рыба, нерафинированное сыродавленное растительное масло, сырые орехи и семечки, авокадо, оливки;
заниматься физическими упражнениями.