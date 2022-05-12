https://uz.sputniknews.ru/20220512/kakie-avtobusnye-marshruty-samye-vostrebovannye-v-tashkente-24491652.html

Какие автобусные маршруты самые востребованные в Ташкенте

Какие автобусные маршруты самые востребованные в Ташкенте

Общественным транспортом в столице Узбекистана только за прошедший месяц воспользовалось около 8 млн человек. Какие маршруты самые популярные у ташкентцев - в инфографике Sputnik.

2022-05-12T07:39+0500

2022-05-12T07:39+0500

2022-05-12T07:39+0500

инфографика

транспорт

ташкент

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Всего в Ташкенте действует 130 автобусных маршрутов. Самым загруженным из них, по данным АО "Ташгорпасстранс", оказался маршрут №131 - он за месяц перевез более 270,5 тыс. пассажиров. Наименее популярным был маршрут №141 - на нем проехало всего около 2,5 тыс. горожан.

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транспорт, ташкент, инфографика