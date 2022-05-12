https://uz.sputniknews.ru/20220512/kakie-vygody-jdut-investorov-v-charvak-24515230.html
Какие выгоды ждут инвесторов в Чарвак
Какие выгоды ждут инвесторов в Чарвак
Минтуризма Узбекистана объявило о льготах для предпринимателей при инвестировании в Бостанлыкский район столичной области. Что ждет тех, кто решил вложиться в Чарвак, — в нашей инфографике.
2022-05-12T21:02+0500
2022-05-12T21:02+0500
2022-05-12T21:02+0500
инфографика
льготы
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Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистана объявило о льготах для предпринимателей при инвестировании в Бостанлыкский район столичной области.В частности, речь о туристско-рекреационной зоне "Чарвак". Ее резидентов освободили от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на водопользование. Также они освобождаются от таможенных платежей и пошлин. Государство предоставит субсидии на строительство новых дорог, покроет часть затрат на строительство и оснащение новой гостиницы. Более подробно о преимуществах — в нашей инфографике.
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льготы, инфографика, узбекистан
Какие выгоды ждут инвесторов в Чарвак
Минтуризма Узбекистана объявило о льготах для предпринимателей при инвестировании в Бостанлыкский район столичной области. Что ждет тех, кто решил вложиться в Чарвак, — в нашей инфографике.
Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистана объявило о льготах для предпринимателей при инвестировании в Бостанлыкский район столичной области.
В частности, речь о туристско-рекреационной зоне "Чарвак". Ее резидентов освободили от уплаты налога на имущество, земельного налога и налога на водопользование.
Также они освобождаются от таможенных платежей и пошлин. Государство предоставит субсидии на строительство новых дорог, покроет часть затрат на строительство и оснащение новой гостиницы.
Более подробно о преимуществах — в нашей инфографике.