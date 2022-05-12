https://uz.sputniknews.ru/20220512/ovcharki-guvd-tashkenta-stali-prizerami-mejdunarodnoy-vystavki--foto-24492462.html
Овчарки ГУВД Ташкента стали призерами Международной выставки – фото
Овчарки ГУВД Ташкента стали призерами Международной выставки – фото
Немецкие овчарки Буран и София получили наивысшую оценку судей и восхищение зрителей.
2022-05-12T08:55+0500
2022-05-12T08:55+0500
2022-05-12T08:55+0500
общество
собаки
кинолог
выставка
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Кинологи УООП ГУВД города Ташкента заняли первое место на Международной выставке собак. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.Мероприятие прошло в Green Park в Сергелийском районе при поддержке Союза кинологических клубов Узбекистана и клуба "Табиат дог". В конкурсе поучаствовали кинологические службы правоохранительных органов столицы, сотрудники Кинологической службы УООП ГУВД города, а также просто любители животных.Показательные выступления кинологов и их питомцев вызвали бурю оваций у зрителей.По итогам выставки кинологи рядовые А. Алимов и К. Тухтасинов Кинологической службы УООП со своими преданными и хорошо обученными немецкими овчарками по кличке Буран и София получили наивысшую оценку судей и заняли первые места на пьедестале почета.
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MIA „Rosiya Segodnya“
собаки, кинолог, выставка
Овчарки ГУВД Ташкента стали призерами Международной выставки – фото
Немецкие овчарки Буран и София получили наивысшую оценку судей и восхищение зрителей.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik.
Кинологи УООП ГУВД города Ташкента заняли первое место на Международной выставке собак. Об этом сообщает
пресс-служба столичного ГУВД.
Мероприятие прошло в Green Park в Сергелийском районе при поддержке Союза кинологических клубов Узбекистана и клуба "Табиат дог".
В конкурсе поучаствовали кинологические службы правоохранительных органов столицы, сотрудники Кинологической службы УООП ГУВД города, а также просто любители животных.
Показательные выступления кинологов и их питомцев вызвали бурю оваций у зрителей.
По итогам выставки кинологи рядовые А. Алимов и К. Тухтасинов Кинологической службы УООП со своими преданными и хорошо обученными немецкими овчарками по кличке Буран и София получили наивысшую оценку судей и заняли первые места на пьедестале почета.