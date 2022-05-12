https://uz.sputniknews.ru/20220512/spisok-donorov-dlya-transplantatsii-organov-rasshiren-24512377.html

Список доноров для трансплантации органов расширен

Список доноров для трансплантации органов расширен

В Узбекистане вступил в силу закон "О трансплантации органов и тканей человека". Донором признается человек, добровольно на безвозмездной основе давший согласие на операцию.

2022-05-12T18:56+0500

2022-05-12T18:56+0500

2022-05-12T18:56+0500

общество

донор

трансплантация органов

узбекистан

закон

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, который предусматривает расширение списка доноров для пересадки человеческих органов.Согласно документу, обнародованному в четверг, живым донором признается "человек, добровольно на безвозмездной основе давший нотариально заверенное письменное согласие на изъятие у него органов и (или) тканей для трансплантации". До этого проводить в Узбекистане операции по пересадке органов разрешалось только с участием близких родственников пациентов: прямых родственников, супругов, состоящих в браке более трех лет, их детей от предыдущих браков, приемных детей.Закон, в свою очередь, запрещает повторное участие в трансплантации, а также участие несовершеннолетних (за исключением трансплантации костного мозга), недееспособных и с психическими заболеваниями, заключенных, инвалидов I и II групп, беременных, лиц без определенного места жительства.Изъятие органов и (или) тканей человека после его смерти допускается при наличии его прижизненного нотариально заверенного письменного согласия.Вместе с тем, гражданин Узбекистана не может быть донором для иностранного гражданина. Также запрещен вывоз трансплантируемых органов и тканей человека за пределы республики.Закон первоначально был принят законодательной (нижней) палатой в ноябре прошлого года и одобрен сенатом спустя месяц. Однако в марте этого года президент возвратил его в парламент для доработки. Повторно закон был одобрен верхней палатой в апреле и вступил в силу с момента его публикации в СМИ.

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донор, трансплантация органов, узбекистан, закон