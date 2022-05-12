https://uz.sputniknews.ru/20220512/v-kitayskom-aeroportu-zagorelsya-samolet-s-passajirami-24493255.html
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
На борту авиалайнера находились 113 пассажиров и девять членов экипажа, есть пострадавшие.
2022-05-12T08:39+0500
2022-05-12T08:39+0500
2022-05-12T08:54+0500
происшествия
китай
самолет
пожар
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.Инцидент произошел утром в Международном аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин на юго-западе Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".Уточняется, что на борту самолета находилось 113 пассажиров и девять членов экипажа.В итоге пострадало 40 человек, их доставили в больницу.Сведений о погибших не поступало, причины аварии пока не установлены.Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить. Взлетно-посадочную полосу, на которой произошел инцидент, закрыли. Рейсы, последним пунктом назначения которых был Чунцин, частично перевели в Международный аэропорт "Шуанлю" города Чэнду провинции Сычуань.
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китай, самолет, пожар
В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
08:39 12.05.2022 (обновлено: 08:54 12.05.2022)
На борту авиалайнера находилось 113 пассажиров и девять членов экипажа, есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Пассажирский самолет авиакомпании Tibet Airlines выехал во время взлета за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.
Инцидент произошел утром в Международном аэропорту "Цзянбэй" города Чунцин на юго-западе Китая.
Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Уточняется, что на борту самолета находилось 113 пассажиров и девять членов экипажа.
В итоге пострадало 40 человек, их доставили в больницу.
"Самолет, выполнявший рейс TV9833 "Чунцин — Ньингчи", выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту Чунцина "Цзянбэй", и у него загорелась носовая часть фюзеляжа с левой стороны", — говорится в публикации аэропорта в соцсети Weibo.
Сведений о погибших не поступало, причины аварии пока не установлены.
Центральное телевидение Китая сообщает, что огонь уже удалось потушить. Взлетно-посадочную полосу, на которой произошел инцидент, закрыли.
Рейсы, последним пунктом назначения которых был Чунцин, частично перевели в Международный аэропорт "Шуанлю" города Чэнду провинции Сычуань.