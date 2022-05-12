https://uz.sputniknews.ru/20220512/xokim-bekabada-ushel-v-otstavku-24506189.html
Хоким Бекабада ушел в отставку
Хоким Бекабада ушел в отставку
Зафар Файзуллаев обратился к жителям города через социальные сети.
2022-05-12T15:32+0500
2022-05-12T15:32+0500
2022-05-12T15:32+0500
общество
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хоким
отставка
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Хоким города Бекабада Ташкентской области Зафар Файзуллаев ушел с поста и попрощался с горожанами через свою страничку в социальных сетях.В своем прощальном обращении он поблагодарил главу государства за оказанное доверие, выразил свое почтение горожанам и пожелал бекабадцам удачи и счастья в жизни.Зафар Файзуллаев был хокимом Бекабада почти пять лет – с июня 2017 года.Читайте также: У министра иностранных дел появился новый помощник
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бекабад, хоким, отставка
Хоким Бекабада ушел в отставку
Зафар Файзуллаев обратился к жителям города через социальные сети.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Хоким города Бекабада Ташкентской области Зафар Файзуллаев ушел с поста и попрощался с горожанами через свою страничку в социальных сетях.
"Сегодня завершился мой срок на посту хокима Бекабада... Если перечислить все, что было сделано, получится целый многотомник", написал он.
В своем прощальном обращении он поблагодарил главу государства за оказанное доверие, выразил свое почтение горожанам и пожелал бекабадцам удачи и счастья в жизни.
"Желаю всем крепкого здоровья и удачи. Прошу прощения за какие-либо недоработки. Прощайте!" - написал Файзуллаев.
Зафар Файзуллаев был хокимом Бекабада почти пять лет – с июня 2017 года.