https://uz.sputniknews.ru/20220512/xokim-bekabada-ushel-v-otstavku-24506189.html

Хоким Бекабада ушел в отставку

Хоким Бекабада ушел в отставку

Зафар Файзуллаев обратился к жителям города через социальные сети.

2022-05-12T15:32+0500

2022-05-12T15:32+0500

2022-05-12T15:32+0500

общество

бекабад

хоким

отставка

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Хоким города Бекабада Ташкентской области Зафар Файзуллаев ушел с поста и попрощался с горожанами через свою страничку в социальных сетях.В своем прощальном обращении он поблагодарил главу государства за оказанное доверие, выразил свое почтение горожанам и пожелал бекабадцам удачи и счастья в жизни.Зафар Файзуллаев был хокимом Бекабада почти пять лет – с июня 2017 года.Читайте также: У министра иностранных дел появился новый помощник

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бекабад, хоким, отставка