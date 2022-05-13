https://uz.sputniknews.ru/20220513/kak-urojenets-kyrgyzstana-stal-mirovoy-zvezdoy-boksa--video-24517857.html

Как уроженец Кыргызстана стал мировой звездой бокса — видео

Как уроженец Кыргызстана стал мировой звездой бокса — видео

Россиянин Дмитрий Бивол рассказывает как прославился на весь мир, будет ли бой-реванш с Альваресом, и почему вышел на бой на фоне кыргызского флага.

2022-05-13T07:21+0500

2022-05-13T07:21+0500

2022-05-13T07:21+0500

видео

кыргызстан

бокс

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Бивол смог защитить титул чемпиона в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации. Победу судьи ему отдали единогласно.Как парень из небольшого кыргызского городка сделал карьеру в Лас-Вегасе и прославился на весь мир, будет ли бой-реванш с Альваресом, и почему россиянин вышел на бой на фоне кыргызского флага?На эти и другие вопросы боксер ответил в интервью с шеф-редактором Sputnik Кыргызстан Эркином Алымбековым.

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кыргызстан, бокс, видео