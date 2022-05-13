https://uz.sputniknews.ru/20220513/umer-prezident-oae-xalifa-ben-zeyd-al-naxayyan-24533485.html
Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян
Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян
Он был одним из самых богатейших людей мира — его состояние оценивалось в $15 млрд. Состояние членов его семьи Forbes оценивал в $150 млрд.
2022-05-13T15:45+0500
2022-05-13T15:45+0500
2022-05-13T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Умер президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян.Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам президента.Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года.Президент ОАЭ был одним из самых богатейших людей мира — его состояние оценивалось в $15 млрд. Состояние членов его семьи Forbes оценивал в $150 млрд.В последние годы Аль Нахайян почти не занимался государственными делами. Страной управлял наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд.
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оаэ, президент
Умер президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян
15:45 13.05.2022 (обновлено: 15:50 13.05.2022)
Он был старшим сыном основателя Эмиратов Зейда Аль Нахайяна.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Умер президент ОАЭ и эмир Абу-Даби Халифа ибн Заид Аль Нахайян.
Об этом пишет
РИА Новости со ссылкой на Министерство по делам президента.
Ему было 73 года. Аль Нахайян возглавлял эмираты с 2004 года.
Президент ОАЭ был одним из самых богатейших людей мира — его состояние оценивалось в $15 млрд. Состояние членов его семьи Forbes оценивал в $150 млрд.
В последние годы Аль Нахайян почти не занимался государственными делами. Страной управлял наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд.