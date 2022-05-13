https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzbekistantsy-naxodilis-v-avtobuse-oprokinuvshemsya-na-yuge-kazaxstana-24519364.html

Узбекистанцы находились в автобусе, опрокинувшемся на юге Казахстана

Узбекистанцы находились в автобусе, опрокинувшемся на юге Казахстана

По данным областного департамента по ЧС, автобус зарегистрирован в Узбекистане.

2022-05-13T09:19+0500

2022-05-13T09:19+0500

2022-05-13T09:20+0500

происшествия

узбекистан

автобус

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В результате аварии, произошедшей в Жамбылской области на юге Казахстана, пострадали 17 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление здравоохранения.ДТП случилось в четверг днем на 571-м километре автодороги Западная Европа —Западный Китай. Из-за ухудшения погодных условий водитель рейсового автобуса не справился с управлением. В результате автобус столкнулся с прицепом трактора, который двигался в том же направлении.Помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, из них трое сейчас в реанимации.Автобус был зарегистрирован в Узбекистане.Родным и близким пассажиров, а также водителей транспорта оказывают психологическую помощь.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, автобус