https://uz.sputniknews.ru/20220513/uzbekistantsy-naxodilis-v-avtobuse-oprokinuvshemsya-na-yuge-kazaxstana-24519364.html
Узбекистанцы находились в автобусе, опрокинувшемся на юге Казахстана
Узбекистанцы находились в автобусе, опрокинувшемся на юге Казахстана
По данным областного департамента по ЧС, автобус зарегистрирован в Узбекистане.
2022-05-13T09:19+0500
2022-05-13T09:19+0500
2022-05-13T09:20+0500
происшествия
узбекистан
автобус
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В результате аварии, произошедшей в Жамбылской области на юге Казахстана, пострадали 17 человек. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление здравоохранения.ДТП случилось в четверг днем на 571-м километре автодороги Западная Европа —Западный Китай. Из-за ухудшения погодных условий водитель рейсового автобуса не справился с управлением. В результате автобус столкнулся с прицепом трактора, который двигался в том же направлении.Помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, из них трое сейчас в реанимации.Автобус был зарегистрирован в Узбекистане.Родным и близким пассажиров, а также водителей транспорта оказывают психологическую помощь.
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узбекистан, автобус
Узбекистанцы находились в автобусе, опрокинувшемся на юге Казахстана
09:19 13.05.2022 (обновлено: 09:20 13.05.2022)
По данным областного департамента по ЧС, автобус зарегистрирован в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В результате аварии, произошедшей в Жамбылской области на юге Казахстана, пострадали 17 человек.
Об этом передает РИА Новости
со ссылкой на региональное управление здравоохранения.
ДТП случилось в четверг днем на 571-м километре автодороги Западная Европа —Западный Китай. Из-за ухудшения погодных условий водитель рейсового автобуса не справился с управлением.
В результате автобус столкнулся с прицепом трактора, который двигался в том же направлении.
Помощник водителя и пассажир автобуса скончались на месте, в больницу обратились 33 человека, из них трое сейчас в реанимации.
Автобус был зарегистрирован в Узбекистане.
"За медицинской помощью обратились 48 человек, 17 — были госпитализированы. В реанимации больницы Жуалынского района находятся четверо, в отделе хирургии — 12 пострадавших. Еще одного пациента по линии санавиации доставили в городскую многопрофильную больницу города Тараза", — рассказал собеседник агентства.
Родным и близким пассажиров, а также водителей транспорта оказывают психологическую помощь.