https://uz.sputniknews.ru/20220513/v-uzbekistane-poyavitsya-novyy-natsionalnyy-issledovatelskiy-institut--ukaz-prezidenta-24518338.html

В Узбекистане появится новый национальный исследовательский институт — указ президента

В Узбекистане появится новый национальный исследовательский институт — указ президента

Новое учреждение будет работать на базе Научно-исследовательского института имени Авлони.

2022-05-13T07:02+0500

2022-05-13T07:02+0500

2022-05-13T07:02+0500

общество

узбекистан

институт

указ

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Систему народного образования ждут реформы. Об этом свидетельствует указ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева "Об утверждении национальной программы по развитию народного образования в 2022-2026 годах".Согласно указу, в стране появятся национальные центры обучения педагогов новым методикам - или, как их называют также, Центры педагогики. Они будут действовать на базе региональных центров переподготовки и повышения квалификации работников народного образования.Кроме этого, в Узбекистане создадут Национальный исследовательский институт профессионального развития и обучения новым методикам педагогов имени А. Авлони. Он будет работать на базе уже существующего Научно-исследовательского института изучения проблем и определения перспектив народного образования имени А. Авлони.Кроме этого, перемены коснутся и деятельности Ташкентского государственного педагогического университет имени Низами. Данный вуз, а также образовательные и научные организации при нем передадут в ведение Министерства народного образования.При этом университет имени Низами получит статус ведущего высшего образовательного учреждения по разработке учебных программ педагогического направления.

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узбекистан, институт, указ