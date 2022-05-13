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Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
Как утверждают авторы украинского учебника по географии за 8 класс, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины.
2022-05-13T08:41+0500
2022-05-13T08:41+0500
в мире
василий небензя
учебник
украина
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации заявил, что Украина подвергла образовательные программы по истории и географии масштабной корректировке.Рассказывая о тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины, Небензя поинтересовался у постпреда Франции Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.Далее дипломат продемонстрировал украинский учебник по географии за восьмой класс, опубликованный под редакцией Масляка и Капирулина.По данным учебника, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Например, украинское происхождение французов авторы пособия объясняют следующим образом: предками французов являются галлы, а галлы пришли на территорию современной Франции с Галичины.Также Небензя отметил, что в 2016 году министерство образования и науки Украины "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.
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василий небензя, учебник, украина

Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец

08:41 13.05.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Как утверждают авторы украинского учебника по географии за 8 класс, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации заявил, что Украина подвергла образовательные программы по истории и географии масштабной корректировке.
Рассказывая о тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины, Небензя поинтересовался у постпреда Франции Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.
Далее дипломат продемонстрировал украинский учебник по географии за восьмой класс, опубликованный под редакцией Масляка и Капирулина.
По данным учебника, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Например, украинское происхождение французов авторы пособия объясняют следующим образом: предками французов являются галлы, а галлы пришли на территорию современной Франции с Галичины.
"Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", - заявил Василий Небензя.
Также Небензя отметил, что в 2016 году министерство образования и науки Украины "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.
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