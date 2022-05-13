https://uz.sputniknews.ru/20220513/vasiliy-nebenzya-sprosil-frantsuzskogo-kollegu-znaet-li-tot-chto-on-ukrainets-24518469.html
Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
Как утверждают авторы украинского учебника по географии за 8 класс, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины.
2022-05-13T08:41+0500
2022-05-13T08:41+0500
2022-05-13T08:41+0500
в мире
василий небензя
учебник
украина
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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации заявил, что Украина подвергла образовательные программы по истории и географии масштабной корректировке.Рассказывая о тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины, Небензя поинтересовался у постпреда Франции Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.Далее дипломат продемонстрировал украинский учебник по географии за восьмой класс, опубликованный под редакцией Масляка и Капирулина.По данным учебника, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Например, украинское происхождение французов авторы пособия объясняют следующим образом: предками французов являются галлы, а галлы пришли на территорию современной Франции с Галичины.Также Небензя отметил, что в 2016 году министерство образования и науки Украины "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.
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василий небензя, учебник, украина
Василий Небензя спросил французского коллегу, знает ли тот, что он украинец
Как утверждают авторы украинского учебника по географии за 8 класс, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины.
ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Постпред России при ООН Василий Небензя в Совете безопасности организации заявил, что Украина подвергла образовательные программы по истории и географии масштабной корректировке.
Рассказывая о тотальной украинизации учебного процесса, которой занимается министерство образования и науки Украины, Небензя поинтересовался у постпреда Франции Николя де Ривьера, знает ли тот о своих украинских корнях.
Далее дипломат продемонстрировал украинский учебник по географии за восьмой класс, опубликованный под редакцией Масляка и Капирулина.
По данным учебника, предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Например, украинское происхождение французов авторы пособия объясняют следующим образом: предками французов являются галлы, а галлы пришли на территорию современной Франции с Галичины.
"Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите? Почитайте учебник", - заявил Василий Небензя.
Также Небензя отметил, что в 2016 году министерство образования и науки Украины "с учетом исторических событий последних лет" утвердило 25 учебных программ.