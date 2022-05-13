https://uz.sputniknews.ru/20220513/vozmojny-grozy--prognoz-pogody-na-vyxodnye-24518666.html

Возможны грозы — прогноз погоды на выходные

Возможны грозы — прогноз погоды на выходные

Какая погода ожидает регионы Узбекистана 14 и 15 мая — читайте в нашем обзоре.

2022-05-13T08:57+0500

2022-05-13T08:57+0500

2022-05-13T09:03+0500

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ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 14-15 мая. По данным метеорологов, по всей стране возможна переменная облачность, а также ветер 7-12 м/с.Каракалпакстан и Хорезмская областьОсадков не предвидится. Температура воздуха 14 мая составит 10-15 градусов тепла ночью, днем же возрастет до 21-26 градусов.15 мая ночью воздух прогреется до 10-15 градусов тепла, а днем достигнет отметки 24-29 градусов тепла.Бухарская и Навоийская областиОсадков нет. 14 мая температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, а днем будет варьироваться в пределах 21-26 градусов.15 мая же температура снизится до 12-17 градусов тепла ночью, а днем возрастет до 28 градусов.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области14 мая возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью: 12-17 градусов тепла, днем - 20-25.15 мая же осадков не предвидится. Температура воздуха ночью будет в пределах 17 градусов тепла, а днем - в пределах +23-28.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская областиТемпература 14 и 15 мая ночью составит 13-18 градусов тепла. Днем - 25-30 градусов тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская области14 мая возможны кратковременный дождь и гроза, ветер может усилиться до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем - +20-25.15 мая - без осадков. Температура воздуха ночью - 12-17 градусов тепла, днем - +22-27.Горные районыПеременная облачность.14 и 15 мая возможны дождь и гроза. Ветер западный, с переходом на восточный7-12 м/с, однако 14 мая местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура воздуха 14-15 мая ночью составит 6-11 градусов тепла, а днем - +10-15.

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погода, выходные, узбекистан