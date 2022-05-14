https://uz.sputniknews.ru/20220514/izbran-novyy-prezident-oae--24550203.html
Избран новый президент ОАЭ
Избран новый президент ОАЭ
Им стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян
2022-05-14T17:03+0500
2022-05-14T17:03+0500
2022-05-14T19:02+0500
в мире
оаэ
президент
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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское агентство WAM.Принца на этот пост избрал Верховный федеральный совет. Представители других шести эмиратов страны собрались 14 мая во дворце принца, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью предыдущего главы государства.Как сообщает агентство, принц Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян последние восемь лет фактически правил страной. Главой государства его избрали после смерти предыдущего президента, его брата Халифы бен Зейда.Халифа бен Зейд правил страной с 2004 года и скончался 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.
оаэ
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оаэ, президент
Избран новый президент ОАЭ
17:03 14.05.2022 (обновлено: 19:02 14.05.2022)
Им стал наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян.
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов стал наследный принц столичного эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское агентство WAM.
Принца на этот пост избрал Верховный федеральный совет. Представители других шести эмиратов страны собрались 14 мая во дворце принца, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью предыдущего главы государства.
Как сообщает агентство, принц Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян последние восемь лет фактически правил страной. Главой государства его избрали после смерти предыдущего президента, его брата Халифы бен Зейда.
Халифа бен Зейд правил страной с 2004 года и скончался 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.