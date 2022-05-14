https://uz.sputniknews.ru/20220514/jiteli-tashkentskoy-ulitsy-ostanutsya-bez-goryachey-vody-24546404.html

Жители ташкентской улицы останутся без горячей воды

Жители ташкентской улицы останутся без горячей воды

Одну из улиц столицы временно перекроют и отключат подачу горячей воды.

2022-05-14T11:03+0500

2022-05-14T11:03+0500

2022-05-14T11:15+0500

общество

ташкент

ремонт

горячая вода

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ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Часть улицы Нукусской в Мирабадском районе столицы будет временно перекрыта, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента. Здесь идет ремонт магистрального трубопровода горячей воды. В связи с этим, 14 мая с 00:00 часов одна сторона дороги напротив Аsia Alliance Bank будет временно закрыта, - говорится в сообщении ведомства. Также временно прекратят подачу горячей воды в ряд многоэтажных домов, расположенных поблизости. Ремонтные работы ГУП “Тошиссиккуввати” планирует завершить 15 мая и приносит извинения за неудобства.

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ташкент, ремонт, горячая вода