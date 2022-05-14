https://uz.sputniknews.ru/20220514/video-ne-tolko-inkuzart-kto-sozdaet-muraly-v-tashkente--24553966.html

Видео: Не только Inkuzart: кто создает муралы в Ташкенте

Видео: Не только Inkuzart: кто создает муралы в Ташкенте

От темы экологии до полета Гагарина в космос - художник Шохрух Суюнов рассказал, что вдохновляет его создавать картины на стенах.

2022-05-14T22:30+0500

2022-05-14T22:30+0500

2022-05-14T22:30+0500

культура

ташкент

граффити

художник

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ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Стрит-арт набирает все большую популярность в Узбекистане. Об этом свидетельствует как решение хокимията Ташкента пригласить художников создать муралы на стенах домов, так и состоявшийся 5 мая в столице первый стрит-арт фестиваль "Arca Fest".Первое место на фестивале занял Шохрух Суюнов. Молодой художник рассказал Sputnik Узбекистан, что рисует с пяти лет, а сейчас учится в Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода на направлении "монументальная живопись".Искусство Шохрух считает не будущей профессией, а смыслом своей жизни. Более того, Суюнов мечтает прославить Узбекистан за границей благодаря своим муралам. Что вдохновляет его писать и почему он выбрал именно муралы, художник рассказывает в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.

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ташкент, граффити, художник