https://uz.sputniknews.ru/20220515/gol-shomurodova-spas-romu-ot-porajeniya--video-24562901.html
Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео
Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео
В турнирной таблице "Рома" занимает шестое место, набрав 60 очков.
2022-05-15T14:59+0500
2022-05-15T14:59+0500
2022-05-15T14:59+0500
спорт
элдор шомуродов
футбол
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ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Футбольные клубы "Рома" и "Венеция" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Счет игры составил 1:1, сообщает РИА Новости.В ворота "Ромы", которые были хозяевами поля, мяч на первой минуте забил Давид Окереке. А на 76-й минуте узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов вышел со скамейки запасных и сравнял счет.В турнирной таблице "Рома" занимает шестое место, набрав 60 очков. "Венеция" находится в конце списка – на 20 строчке, у команды 26 очков.Шомуродов своим голом спас "Рому" от поражения. В этом матче впервые за долгое время Жозе Моуринью дал Шомуродову возможность сыграть больше минут, чем обычно.Таким образом, Элдор в этом сезоне за "Рому" в чемпионате Италии оформил 7 результативных действий - 3 гола и 4 голевых пасов. Напоминаем: ранее сообщалось о желании игрока покинуть Рому.Читайте также:Узбекистанец впервые завоевал медаль на Кубке мира по стрельбе — фото
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элдор шомуродов, футбол
Гол Шомуродова спас "Рому" от поражения — видео
В турнирной таблице "Рома" занимает шестое место, набрав 60 очков.
ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik.
Футбольные клубы "Рома" и "Венеция" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии. Счет игры составил 1:1, сообщает РИА Новости
.
В ворота "Ромы", которые были хозяевами поля, мяч на первой минуте забил Давид Окереке.
А на 76-й минуте узбекистанский форвард Эльдор Шомуродов вышел со скамейки запасных и сравнял счет.
В турнирной таблице "Рома" занимает шестое место, набрав 60 очков. "Венеция" находится в конце списка – на 20 строчке, у команды 26 очков.
Шомуродов своим голом спас "Рому" от поражения. В этом матче впервые за долгое время Жозе Моуринью дал Шомуродову возможность сыграть больше минут, чем обычно.
Таким образом, Элдор в этом сезоне за "Рому" в чемпионате Италии оформил 7 результативных действий - 3 гола и 4 голевых пасов.
Напоминаем: ранее сообщалось о желании игрока покинуть Рому.