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Идеально для пикника: пастуший пирог
Идеально для пикника: пастуший пирог
Это классический американский пирог легко приготовить - для него подойдут практически любые продукты из холодильника. Он идеально подходит для пикника или дальней дороги, ведь недаром такой пирог называют "пастушьим".
2022-05-15T08:00+0500
2022-05-15T09:28+0500
это интересно
рецепт
пирог
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Рецепт этого пирога знает каждая английская и американская хозяйка, хотя и рецепта как такового у него нет, сплошная импровизация. В него идет все, что есть в холодильнике. Он помогает использовать мясо или птицу, оставшуюся от вчерашнего застолья.А еще его удобно брать с собой в дорогу или на пикник — ведь недаром его называют "пастушьим": раньше такой пирог брали с собой пастухи, отправляясь со стадом далеко от дома.Предлагаем вам рецепт классического пастушьего пирога.Ингредиенты:Приготовление Возьмите любое вареное мясо — говядину, баранину, курицу. Можно даже взять сырой фарш или сосиски — все, что найдется в холодильнике. Лук мелко порежьте, слегка обжарьте, добавьте мелко порезанное мясо или фарш, обжарьте до готовности лука. Добавьте соль, перец и любимые специи.Картофель отварите в подсоленной воде и приготовьте картофельное пюре. Чтобы пюре было вкуснее, можно добавить в него кусочек сливочного масла или немного теплого молока.На дно формы для пирога выложите зажарку, сверху закройте ее слоем картофельного пюре. На пюре выложите кусочки сливочного масла. Запекайте при 180 градусах до румяной корочки.Вы можете импровизировать: в зажарку добавить помидоры, морковь, другие овощи и зелень. Между слоем мяса и пюре можно положить зеленый горошек или кукурузу, огурчики, а сверху пюре посыпать тертым сыром.Запекать пирог можно в большой керамической, стеклянной или металлической форме, а можно сделать индивидуальные порции в формочках из фольги.Читайте также: Полезный весенний завтрак: запеканка с зеленью
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рецепт, пирог

Идеально для пикника: пастуший пирог

08:00 15.05.2022 (обновлено: 09:28 15.05.2022)
© Pexels/NidaПикник в саду
Пикник в саду - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.05.2022
© Pexels/Nida
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Это классический американский пирог легко приготовить: для него подойдут практически любые продукты из холодильника. Он идеально подходит для пикника или дальней дороги, ведь недаром такой пирог называют "пастушьим".
Рецепт этого пирога знает каждая английская и американская хозяйка, хотя и рецепта как такового у него нет, сплошная импровизация. В него идет все, что есть в холодильнике. Он помогает использовать мясо или птицу, оставшуюся от вчерашнего застолья.
А еще его удобно брать с собой в дорогу или на пикник — ведь недаром его называют "пастушьим": раньше такой пирог брали с собой пастухи, отправляясь со стадом далеко от дома.
Предлагаем вам рецепт классического пастушьего пирога.

Ингредиенты:

вареное мясо/курица — 500 г;
картофель — 800 г;
сливочное масло — 50 г;
лук — 1 шт.

Приготовление

Возьмите любое вареное мясо — говядину, баранину, курицу. Можно даже взять сырой фарш или сосиски — все, что найдется в холодильнике. Лук мелко порежьте, слегка обжарьте, добавьте мелко порезанное мясо или фарш, обжарьте до готовности лука. Добавьте соль, перец и любимые специи.
Картофель отварите в подсоленной воде и приготовьте картофельное пюре. Чтобы пюре было вкуснее, можно добавить в него кусочек сливочного масла или немного теплого молока.
На дно формы для пирога выложите зажарку, сверху закройте ее слоем картофельного пюре. На пюре выложите кусочки сливочного масла. Запекайте при 180 градусах до румяной корочки.
Вы можете импровизировать: в зажарку добавить помидоры, морковь, другие овощи и зелень. Между слоем мяса и пюре можно положить зеленый горошек или кукурузу, огурчики, а сверху пюре посыпать тертым сыром.
Запекать пирог можно в большой керамической, стеклянной или металлической форме, а можно сделать индивидуальные порции в формочках из фольги.
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